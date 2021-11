Comment soulager le mal de gorge ?

Très douloureux et accompagné de sensation de brûlure, d’irritation et de douleurs, le mal de gorge rend souvent difficile le simple fait de parler ou d’avaler des repas. Découvrez quelques bonnes astuces pour soulager ce malaise.

Se gargariser avec de l’eau salée ou du bicarbonate de soude

Se gargariser avec de l’eau salée est un remède maison efficace qui permet de soulager les maux de gorge. Le sel agit comme un antiseptique doux et aide également à extraire l’eau de la muqueuse de la gorge. Dissolvez une demi-cuillère à café de sel dans une tasse d’eau tiède, rincez-vous la bouche avec cette solution et recrachez-la. Faites cela plusieurs fois par jour. Vous avez également la possibilité de vous gargariser avec de l’eau et une solution de bicarbonate de soude.

Faire appel au miel

En raison de ses propriétés antibactériennes et contre la toux, le miel aide à accélérer la guérison des problèmes de gorge. Le miel est également hypertonique et perméable, ce qui signifie qu’il peut extraire l’eau des tissus enflammés, réduisant ainsi l’enflure et la douleur. Ajoutez le miel dans une tasse d’eau chaude ou de tisane, cela soulagera votre mal de gorge.

Prendre de la vitamine C et de l’ail

Bien qu’ils ne soient pas une panacée, certains suppléments peuvent permettre de renforcer votre système immunitaire, de guérir les tissus enflammés de la gorge et d’atténuer la douleur. Que votre mal de gorge soit provoqué par un rhume, une grippe ou encore une angine, la vitamine C peut aider à renforcer votre système immunitaire et à lutter contre l’infection. Vous pouvez aussi consommer de la vitamine C naturelle sous forme de cerises acérola.

En plus de ses nombreux bienfaits pour la santé, l’ail, quant à lui, peut aussi permettre de lutter contre les infections. L’ail séché a de fortes propriétés antibactériennes et antiseptiques.

Consommer du zinc

Dans le cadre d’une recherche scientifique, les participants qui prenaient une pastille contenant environ 13 mg de zinc chaque deux heures ont constaté que leur mal de gorge viral guérissait trois à quatre jours plus tôt que les participants qui n’en prenaient pas. Cependant, le zinc peut endommager l’immunité. Il est donc important de ne pas le prendre pendant trop longtemps.

Faire une soupe à base de bouillon d’ail, d’herbes et de légumes

Mangez une soupe faite à base de légumes, ou d’ail. L’ail peut combattre l’inflammation et rendre plus fort le système immunitaire. Les légumes fournissent certains nutriments qui peuvent favoriser la guérison.

Opter pour le marrube

Le marrube réduit le gonflement du tissu de la gorge irritée et efface le mucus. Autrefois, il était utilisé comme antidote pour soulager la toux et certains poisons. Faire tremper trois cuillères à café de plantes hachées dans trois tasses d’eau bouillante pendant 10 minutes, ensuite extraire le liquide qui a été absorbé par le marrube.

Boire beaucoup d’eau et de boissons chaudes

Consommez au minimum 2 litres de liquides par jour pour réduire votre mal de gorge. Les boissons chaudes telles que les soupes et les tisanes peuvent aussi grandement réduire et soulager la douleur.