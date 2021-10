Comment sublimer votre peau, peu importe votre teint ?

Une peau éclatante qui miroite les reflets solaires, ou une peau sans tâche ni imperfection, tout le monde la veut. L’avoir est possible si l’on sait mettre à profit les bonnes astuces. Pour retrouver l’éclat, la luminosité et la perfection de votre peau quel que soit votre teint, voici la routine beauté à adopter .

Drainage, gommage et oxygénation de la peau par les algues

Ce n’est pas par hasard que les algues se retrouvent au cœur du cosmétique industriel. Elles sont dotées d’une forte concentration en oligo-éléments, en sels minéraux et vitamines pour conserver le pep et la jeunesse de votre peau.

Le drainage est sans nul doute la première étape. On commence par préparer une cure d’ampoule à base de fucus, une algue brune purifiante de préférence. Ensuite, on complète le mélange par un radis noir pour obtenir la solution idéale pour rendre son teint lumineux.

Place maintenant au gommage pour se débarrasser des cellules mortes. Pour un effet lissage plus probant, n’omettez aucun muscle du visage qu’il masser et travailler au peigne fin.

Et enfin pour l’oxygénation, préférez les crèmes pourvus d’hormones naturelles d’algues, à valeurs nutritives pour la peau et contenant de la nacre qui va garantir l’effet lumineux. Pour les petites crispations du visage causées par le stress, l’argireline peut les éliminer avec un effet botox like.

Les vitamines et l’huile d’acacias pour une peau sublimée

La fatigue et le manque d’oxygène (notamment pour les urbains) peuvent bien être à l’origine du manque d’éclat et du vieillissement de la peau. Une solution ponctuelle consiste à fournir à sa peau une cure de vitamine C sous forme de sérum.

L’apport des huiles essentielles, en revanche, est très ciblé. Leur application réclame un peu d’attention et la prise en compte de ses attentes pour ne pas se tromper. Si le but est d’avoir une peau transparente et lumineuse, l’huile d’acacias en raison de ses propriétés éclaircissantes est le choix convenable. La plupart du temps, les gens l’associent à l’huile de citron pour un résultat optimal et de longue durée.

En cosmétique, le recours aux huiles essentielles pour les soins du corps est désigné par l’aromathérapie beauté. L’éveil de sens y joue un rôle capital. C’est pourquoi, outre l’application sur la peau avec douceur, vous devez profondément respirer l’arôme.

En outre, si le résultat attendu est l’effet tenseur, préférez dans ce cas, les fluides qui permettent de tisser un maillage à la surface de la peau et de lutter contre les crispations de peau.

Par ailleurs, un peeling maison est aussi une option qui vous permettra de lisser, de gonfler et d’hydrater votre peau. Pour y arriver, il suffit de porter son choix sur des produits de lissage avec des propriétés abrasives douces. Après une bonne douche, la combinaison entre un produit de lissage et un agent desquamant est idéale pour éliminer les peaux mortes et révéler le relief de la peau.