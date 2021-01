Les bandes de résistances sont en général utilisées dans le cas où une personne souhaiterait effectuer de petits exercices légers de musculation. De plus, elles permettent de bien fléchir les muscles tout en les développant de la meilleure des façons. Ces bandes de résistance se présentent sous forme de bandes élastiques.

Comment utiliser des bandes de résistance : quelles sont les différentes manières d’utiliser ces bandes de résistance ?

D’abord, vous devez vous assurer d’utiliser les bandes de résistances tout en sécurité. Ainsi, vous devez impérativement déterminer la quantité de résistance que peuvent supporter vos bandes. Ensuite, vous devez effectuer un ajustement de ces dites bandes de résistances. Bien entendu, n’oubliez surtout pas d’utiliser ces dernières afin de faire de petits exercices lents et surtout contrôlés.

A l’aide de ces bandes, vous pouvez faire travailler tout le haut de votre corps en effectuant de toutes petites flexions au niveau de vos biceps. Vous pouvez tout aussi bien effectuer des exercices en écarté couché. Aussi, vous avez la possibilité de bien muscler vos deux épaules tout en les développant. Des flexions de triceps sont également possibles.

Tout comme le haut, le bas de votre corps peut tout aussi bien être travaillé et ce en effectuant de petites flexions au niveau de vos cuisses ou en faisant des extensions à vos jambes. Aussi, vous pouvez faire des exercices de renforcement à vos ischiojambiers ou muscler votre fessier en effectuant un pont.

Comment utiliser des bandes de résistance : quels sont les différents exercices à effectuer avec des bandes de résistance ?

Grâces aux bandes de résistances, vous aurez la possibilité d’effectuer plusieurs sortes d’exercices et ce en effectuant ces derniers de la manière ou de la façon la plus facile qui soit. Ainsi, avec l’aide de ces dites bandes de résistances vous pouvez :

Faire des exercices de développé couché.

Effectuer des exercices de squat.

Faire plusieurs exercices de type dead lift ; qui se font généralement dans une petite cage à squat.

Effectuer des exercices de presse inclinée.

Exécuter de petits mouvement en exercices de développé assis et ce à la machine.

Effectuer de petits exercices de biceps curl.

Faire des exercices de leg curl.

En amont, l’utilisation des bandes de résistances est vraiment tout ce qu’il y a de plus facile à faire. De plus, les différents types d’exercices qui peuvent se faire grâce à ces dernières peuvent avoir de grands avantages, parmi ces derniers, et le plus important de tous, celui d’aider. Bien sûr, n’oublions pas le côté pratique de ces dites bandes de résistances, en effet, vous aurez la possibilité de les transporter où bon cous semblera de le faire et de manière plus ou moins facile et ce afin de les utiliser aussi bien à l’intérieur de votre maison qu’à son extérieur.