Avec la bonne lame, une scie circulaire peut être utilisée pour couper le bois d’ossature, les tôles, les toitures, le métal, la maçonnerie, etc. Une scie puissante peut également vous faire gagner beaucoup de temps lors de la démolition. Une fois que vous vous êtes habitué à utiliser votre scie circulaire, vous pouvez même l’utiliser pour couper des courbes.

C’est quoi une scie circulaire ?

Il s’agit d’une scie portative qui peut être utilisée pour couper du bois et le raccourcir (semblable à une scie à onglet), mais aussi pour effectuer des coupes à la déchirure, qui consiste à couper des morceaux de bois plus larges pour le rendre plus étroit. Il combine en quelques sortes les fonctionnalités d’une scie à onglet et d’une scie à table en un petit outil portable, ce qui en fait un véritable moteur. Fondamentalement, si vous débutez dans le bricolage et souhaitez apprendre à utiliser un outil électrique, c’est l’un des premiers outils que vous voudrez acheter. C’est beaucoup plus abordable que d’acheter une scie plus grande et c’est parfait si vous n’avez pas beaucoup d’espace pour ranger vos outils. C’est évidemment moins précis que d’utiliser une scie à onglet ou une scie circulaire à table, mais avec quelques préparations et de la pratique, il peut certainement être un excellent substitut si vous n’avez pas le budget ou l’espace pour une grosse scie.

À quoi sert une scie circulaire ?

O, utilise la scie circulaire la plupart du temps lorsque nous travaillons sur un projet nécessitant de pouvoir couper rapidement du bois sans avoir à le transporter à l’atelier et à installer la scie à table, elle est 100 % portable et beaucoup plus facile à utiliser. C’est beaucoup mieux que d’avoir une grosse scie, alors c’est bien pour les petits travaux ou pour des tâches où il suffit de couper certaines planches à la hâte.

Quelles sont les étapes à suivre pour utiliser une scie circulaire ?

Pour utiliser une scie circulaire, il faut suivre les étapes suivantes :