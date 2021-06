Concert-test d’Indochine : une annulation qui aurait pu avoir lieu à la dernière minute dans l’urgence

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on apprenne des révélations fracassantes concernant les événements qui peuvent se dérouler depuis que le chef de l’État Emmanuel Macron a pu prendre la parole concernant les prochaines étapes du déconfinement à venir. En effet, de plus en plus de personnes essayent au quotidien de prendre la parole haut et fort pour pouvoir ainsi donner de la visibilité aux artistes, mais ce sont des révélations fracassantes que l’on a pu apprendre de la part du chanteur Nicola Sirkis qui a failli tout abandonner avant que le concert ne se fasse ces derniers jours.

En effet, personne n’aurait pu imaginer ces derniers mois que les salles de spectacles allaient pouvoir fermer leurs portes pendant de longs mois entiers, laissant ainsi de nombreux intermittents du spectacle dans l’impossibilité de pouvoir faire leur propre métier. C’est contre toute attente dernièrement que l’on a pu apprendre d’ailleurs que le fameux concert test allait pouvoir se réaliser avec le groupe Indochine. Il se trouve que le chanteur Nicola Sirkis n’est clairement pas réputé pour pouvoir faire de grosses concessions au quotidien, et c’est très surprenant de sa part de voir ainsi que cela aurait pu ne jamais se faire.

De plus en plus de français se trouvent aujourd’hui dans l’attente de pouvoir revenir dans des concerts et certains d’entre eux ont eu la chance de se rendre au fameux Accor Hôtel Arena de Paris pour pouvoir voir le groupe mythique se produire.

Nicola Sirkis balance tout, le concert aurait pu ne jamais se faire avec ces conditions…

Les confessions de Nicola Sirkis que l’on a pu lire dans le tout dernier numéro de Paris Match font vraiment froid dans le dos. En effet, il se trouve que l’on a pu clairement comprendre que le concert du groupe français aurait pu ne jamais se faire, alors qu’il était très attendu par de nombreux français et regardé de très loin par toutes celles et ceux qui apprécient la musique au quotidien.

Concrètement, le chanteur est revenu sur de nombreux aspects qui ont été assez difficiles à gérer, comme notamment l’âge des participants où cela n’a pas été simple. Dans les colonnes du journal, le chanteur n’hésite clairement pas à parler haut et fort de « deux mondes » qui peuvent parfois s’opposer et trouver des difficultés à sentir. En lisant l’interview qui est assez choquante, on peut clairement comprendre que le chanteur a pu abandonner plusieurs fois ce concert : il parle de « lever le pied », ce qui aurait pu avoir des conséquences vraiment catastrophiques, c’est le moins que l’on puisse dire.

Concert test Indochine : un résultat mitigé pour les uns et les autres

Alors que certains disent haut et fort que le concert test d’Indochine a été un très gros succès pour la France, mais aussi pour la culture, on peut voir que sur les réseaux sociaux, les réactions sont assez mitigées.

En effet, on a pu comprendre que le groupe n’a pas été rémunéré pour le concert, bien que cela ait été le cas pour les différents techniciens ainsi que les équipes de sécurité. Voilà de quoi mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes !