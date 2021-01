Confinement à venir prochainement : prenez vite soin de vous et réalisez ces soins beauté avant qu’il ne soit trop tard !

C’est bientôt officiel, et tous les français se sentent aujourd’hui plus prêts que jamais à devoir vivre un troisième et peut-être dernier confinement. En effet, la crise sanitaire du coronavirus bat son plein et le moins que l’on puisse dire c’est que les français sont plus prêts que jamais !

Mais il en faudra plus pour certains qui veulent prendre soin d’eux et qui sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir profiter à fond des commerces restés ouverts pendant encore quelques jours. Malheureusement, cela ne devrait pas durer longtemps…

Prenez rendez-vous chez le coiffeur !

Avant qu’il ne soit trop tard, nous ne pourrions que vous recommander de prendre rapidement un rendez-vous avec votre coiffeur afin de pouvoir prendre soin de vous. Pour pouvoir anticiper sur les prochaines semaines, nous vous conseillons d’opter pour une coupe de cheveux très courte pour pouvoir anticiper sur les prochaines semaines.

Chez le coiffeur, il y avait une dame juste superbe, magnifique et tellement classe qui était littéralement jalouse de ma nouvelle couleur. Elle voulait faire la même. Meilleur compliment ça 🧡 pic.twitter.com/cfN0KzsHLh — 𝕭𝖎𝖑𝖑𝖞 𝔩𝔞 𝔤𝔬𝔱𝔥𝔬-𝔰𝔞𝔩𝔬𝔭𝔢 (@BillyIsSaltier) January 23, 2021

N’oubliez pas les sourcils !

Pour pouvoir être sublime en toutes circonstances, nous ne pourrions que vous recommander également de réaliser des soins pour les cils. Qu’ils s’agisse d’extensions ou de faux-cils à mettre en place, c’est le moment ou jamais de vous y mettre avant qu’il ne soit trop tard. Comme vous le savez, les extensions qui sont posées sur les cils sont disponibles pendant 4 à 6 semaines.

Optez pour le browlift pour vous sublimer !

Si vous faites des téléconférences très régulièrement, et bien c’est le moment ou jamais de faire un browlift ! En effet, c’est un excellent moyen de mettre en valeur votre regard, et il se peut que votre regard soit bien plus regardé pendant ce moment-là. Les visioconférences ont en effet explosé il y a peu de temps avec le premier confinement, et cela ne fait que continuer…

Pour les filles de Lille ect… j’effectue des prestations ( rehaussement de cils,teinture sourcils,browlift, blanchiment ect..) à des prix très abordables, si vous êtes intéressée n’hésitez pas à m’envoyez un message sur insta ou de rt pour me donner un peu de visibilité pic.twitter.com/7mZ61ZR3Bo — mrs Abagnale 💎 (@ambrinegrn) October 20, 2020

Faites tout pour avoir une bien meilleure mine !

Afin de pouvoir afficher une très bonne mine, vous pouvez également penser à prendre quelques produits comme par exemple le fameux « jet peel ». En effet, il s’agit d’une nouvelle technique de peeling qui vous permet de faire entrer très facilement l’acide hyaluronique, mais également des peptides et des vitamines dans la peau.

Allez-vous faire épiler avant qu’il ne soit trop tard !

Si vous ne voulez pas ressembler à un homme, et bien vous devriez peut-être faire une épilation ! En effet, avec une bonne épilation définitive, c’est l’occasion ou jamais de ne plus avoir vos poils qui vous gênent. En choisissant une petite séance chez votre esthéticienne dans les prochains jours, vous allez pouvoir avoir par conséquent une peau bien plus douce et aussi beaucoup plus fraîche !

Faites-vous une frange pour être toujours plus belle !

Comme vous le savez, la frange revient plus que jamais à la mode : on la voit de plus en plus chez les personnalités notamment qui n’hésitent jamais à pouvoir profiter des toutes dernières tendances dans le monde de la mode !

ma seule réussite de l’année c’est ma frange pic.twitter.com/l5WxJhIbyZ — ciella ✨ (@captain_ciella) January 28, 2021

Partez pour un petit massage pour vous décontracter !

Enfin, pour pouvoir rester tranquille pendant le prochain confinement, nous ne pouvons que vous recommander de prendre rendez-vous pour un bon massage chez un professionnel. C’est une occasion unique pour vous de vous relaxer de vous faire du bien à votre corps : un bon massage relaxant pour pouvoir se relaxer et retirer la cellulite qui prend de plus en plus de place !