Confinement : Exaspérée, Laura Tenoudji s’emporte contre le non-respect des règles du confinement !

La France fait face à une nouvelle situation de propagation du coronavirus. Pour endiguer le problème, le gouvernement français a instauré un nouveau confinement. De nouvelles mesures sanitaires ont été également mises en place. C’est dans cette nouvelle ambiance que Laura Tenoudji dénonce l’attitude irresponsable de certains français.

Laura Tenoudji, une journaliste consciencieuse

Né d’un père éditeur et d’une mère peintre, Laura Tenoudji a fait carrière dans le journalisme. Sortie de l’université avec une maîtrise d’histoire, elle n’était pas destinée au monde de la télévision. Cependant en septembre 2000, elle va mettre le pied dans le monde de la télé grâce à l’émission Télématin. Elle va aussi co-présenter l’émission « Enfants de la fête » avec Daniela Lumbroso. Simultanément, elle contribue à l’animation de « c’est au programme » avec Sophie Davant. Dès Décembre 2011, elle a été responsabilisée pour le web pendant la trentaine d’heure de diffusion du téléthon. Une diffusion qui s’est faite sur les chaînes France 2 et France 3.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Tenoudji (@lauratenoudji) le 31 Oct. 2020 à 1 :27 PDT



Laura Tenoudji est une journaliste et une mère de famille très consciencieuse. Elle est stricte sur le respect des règles et codes qui sont obligatoires. D’ailleurs, depuis le début de la pandémie, elle avait toujours demandé à ses abonnés de se protéger en respectant les gestes barrières. Après une courte période de déconfinement, la France replonge une fois encore dans une situation alarmante de pandémie. Du coup, le gouvernement d’Emmanuel Macron a instauré un nouveau confinement. Mais il faut dire que cela n’est pas du goût de tous les français. Un fait qui a eu le chic de mettre Laura Tenoudji en rogne.

Laura Tenoudji ne mâche pas ses mots !

Le samedi 31 Octobre dernier, Laura Tenoudji s’est exprimée via une publication sur Instagram. La journaliste a fait un terrible constat qui ne lui a pas du tout plu. En effet, elle aurait remarqué que de nombreux français ne respectaient pas le confinement. Selon elle, cette attitude sera la cause d’un temps de confinement plus long et plus rigoureux. Pour exprimer son mécontentement, Laura du web n’y est pas allée de main morte.

« À ce rythme-là, c’est un confinement beaucoup plus strict et beaucoup plus long qui nous attend » a écrit Laura Tenoudji. Elle continue sa déclaration en disant : « à l’heure où la police se mobilise pour protéger nos enfants devant les écoles, soyons tous responsables et ne les obligeons pas à devoir nous verbaliser. ». La mère de Bianca a dit ce qu’elle pensait et en a profité pour adresser un message. La publication a été applaudie par de nombreux abonnés qui se sont également exprimés sur le sujet. « D’accord avec vous Laura, trop d’inconscience encore aujourd’hui » a écrit un internaute en commentaire.

Un coup de gueule à juste titre !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Tenoudji (@lauratenoudji) le 30 Oct. 2020 à 12 :30 PDT



La publication de Laura Tenoudji ne comportait pas que des écrits. On y retrouve également un dessin de Pierrick qui dépeignait le premier jour du confinement. On peut apercevoir qu’il y avait de nombreuses personnes parmi lesquelles une a dit : « Fait chier ce confinement, hein ? ». Ce dessin est en effet, une illustration du déroulement du confinement, et de toute évidence, ce dernier n’est pas du tout respecté… Une indocilité qui révolte Laura à juste titre.

En effet, la femme de Christian Estrosi avait été contaminée lors du premier confinement. Elle a suivi le traitement à la chloroquine plébiscité par le professeur Didier Raoult. Cette expérience qu’a vécue la journaliste l’a quelque peu traumatisé. Il est donc normal qu’elle s’inquiète des conséquences de l’attitude ‘’irresponsable’’ de certains français.