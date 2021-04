Confinement jusqu’à mi-mai : voici les derniers propos d’Emmanuel Macron, vous serez peut-être déçu

Depuis quelques jours, la France est contrainte de jongler avec de nouvelles restrictions puisque le confinement est de nouveau au rendez-vous. Alors que des rumeurs annoncent une allocution pour fin avril d’Emmanuel Macron pour évoquer la suite de cette crise sanitaire, nous avons pu glaner quelques informations à ce sujet. Selon les propos du président de la République relayés dans les colonnes de BFMTV, le retour à l’école serait programmé pour le 26 avril.

Le déconfinement sera progressif à la mi-mai ?

Les Français devront-ils attendre le 15 mai pour sortir du confinement ? Dans tous les cas, Emmanuel Macron ne donne pas une date précise pour le déconfinement qui aura apparemment lieu à la mi-mai et il sera progressif. Nous ne pourrons donc pas profiter de notre quotidien du jour au lendemain en supprimant toutes les restrictions, il y aura sans doute des étapes à prendre en compte.

Le chef de l’État a eu l’occasion de répondre à des questions lors d’une séance en visioconférence avec des collégiens .

. Pour Emmanuel Macron, il ne devrait pas y avoir un nouveau confinement d’ici la fin de l’année scolaire.

Il estime que cet effort collectif de quatre semaines permettra tout de même de bien freiner le virus un peu partout en France.

Alors que l’Allemagne pense à donner un nouveau tour de vis à toutes les restrictions, la France se projette plus sereinement après ce troisième confinement qui n’est pas aussi strict que les deux premiers. Il faut également noter que certains professionnels sont dans l’attente de bonnes nouvelles, c’est notamment le cas pour les restaurants, les bars, les cafés, les salles de cinéma, de spectacles…

Certaines spéculations annoncent toutefois un retour à la normale d’ici l’automne ou encore l’année prochaine, mais l’été sera-t-il aussi limité que celui de 2020 ? La réalité pourrait être différente si le virus disparaît de plus en plus et si la campagne vaccinale prend de l’ampleur. Le calendrier est pour l’instant méconnu, mais nous savons savons seulement que le déconfinement progressif à la mi-mai devrait avoir lieu avec une suppression de certaines restrictions.

Le retour en classe n’est pas annulé face à la crise sanitaire

Face à cette crise, les écoles ont été malmenées depuis quelques mois, car certains élèves ont pu jongler avec des cours à domicile et d’autres en classes alors que les étudiants sont massivement restés chez eux puisque les amphithéâtres ont parfois été fermés. Dans les colonnes du Parisien, Emmanuel Macron a également pu prendre la parole notamment pour préciser que le retour à l’école était maintenu et les indicateurs sanitaires ne devraient pas avoir d’impacts. De ce fait, les maternelles ainsi que les primaires pourront retrouver leur salle de classe le 26 avril prochain.

Pour le président de la République, cela est essentiel alors que la France a bouleversé pour la première fois apparemment le calendrier des vacances scolaires. En effet, celles de Pâques ont été lissées sur la même période, cela a notamment permis de fermer les écoles pendant plusieurs semaines. Par rapport à la question d’un élève, Emmanuel Macron précise que rien n’est annulé et tout est maintenu concernant le retour à l’école.

De ce fait, les parents qui sont ou non en télétravail peuvent se réjouir, les enfants retourneront bien à l’école dans quelques jours. Les établissements scolaires ne devraient donc pas fermer alors que les vacances de Pâques sont unifiées à partir du 12 avril. En effet, pour l’instant, les élèves ont des cours à distance.