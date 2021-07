Confinement : une quatrième vague se confirme selon les spécialistes qui sont très inquiets…

Alors que de plus en plus de français se font vacciner, il se trouve que l’on a néanmoins pu observer ce qui peut s’apparenter récemment à une quatrième vague, et le moins que l’on puisse dire c’est que la rentrée scolaire risque de ne pas du tout se passer comme prévu… En effet, on trouve de plus en plus de personnes qui peuvent avoir des effets indésirables notamment suite au dernier variant qui prend de plus en plus de place dans le monde et notamment en France.

Avec certains français qui refusent purement et simplement de se faire vacciner pour le moment, on pourrait même parler d’une véritable fracture sociale qui serait assez catastrophique pour certains français qui sont encore dans le besoin actuellement, suite à de plus en plus de personnes qui souhaitent par tous les moyens retrouver une vie normale. Il faut dire qu’avec des français qui ont notamment pu passer plus de la moitié de l’année chez eux en télétravail, les relations sociales n’ont jamais été aussi tendues et la situation pourrait de nouveau s’emparer, comme on a pu le constater déjà par le passé.

Le #COVID19 est tellement contagieux que les mecs doivent t enfoncer un truc de 15 cm dans la fosse nasal pour isoler le virus. pic.twitter.com/yvLwyoQsol — Ilsétaientdix🇨🇭🗺⬛🟧 (@DrvonP) July 20, 2021

Mais si certains sont très inquiets pour la rentrée scolaire, c’est avant tout et surtout parce que le gouvernement pourrait très bien prendre de nouvelles décisions assez radicales si on ne connaît pas de meilleurs résultats dans les jours et les semaines à venir. Selon certains proches de l’Élysée, il se trouve même que les prochains jours pourraient vraiment être assez décisifs, et certains français peuvent avoir assez peur de revenir en confinement comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #4emevague qui ne cesse de prendre de plus en plus d’importance.

Vers un prochain confinement en vue pour les français qui ne sont pas vaccinés ?

Alors qu’une partie de la population a pu choisir de se faire vacciner ces dernières semaines, et plus précisément depuis que le président de la république Emmanuel Macron a pu contre toute attente faire des annonces assez inattendues lors de son allocution, il n’en a pas fallu plus pour certains français pour prendre une décision radicale : alors qu’ils étaient tout simplement contre la vaccination, certains ont décidé de prendre les devants et de se faire vacciner, même s’ils étaient contre au départ.

💉 Vacciné deuxième dose dans un centre sans rendez-vous.

Merci, immense merci aux équipes qui rendent possible la campagne de vaccination dans ces conditions si difficiles.#COVID19 pic.twitter.com/eho9B7N05A — Julien Bayou (@julienbayou) July 20, 2021

En revanche, on peut voir encore beaucoup de personnes sur le web qui souhaitent ne pas se faire vacciner et qui n’hésitent pas à le faire savoir haut et fort, quitte à ce que cela fasse beaucoup de bruit et que le gouvernement décide d’annoncer un nouveau confinement. En revanche, il se pourrait bien que seules les personnes qui ne sont pas vaccinées pourraient bien subir cette nouvelle épreuve qui va pouvoir diviser les français, comme on a pu le voir une nouvelle fois dans les médias et à travers les manifestations assez mouvementées que l’on a pu voir.

Une reconnaissance à celui qui a su rendre les données #COVID19 lisibles au + grand nombre mais aussi à tous les « geeks d’intérêt général ». Honorée d’assister à la cérémonie de remise de décoration à @GuillaumeRozier, maintenant chevalier de l’ordre national du mérite 👏👏👏 pic.twitter.com/CZMy8W0uvR — Paula Forteza (@PaulaForteza) July 20, 2021

Les français de plus en plus divisés sur la question de la vaccination

Si certains ont d’ores et déjà fait la démarche de se faire vacciner, ce n’est pas le cas de tout le monde et il se trouve que la population française est de plus en plus ciblée par les campagnes de vaccination qui peuvent parfois paraître assez agressives, comme on a pu le voir récemment.

En revanche, avec les prochaines élections présidentielles qui arrivent l’an prochain, certains français sont prêts à tout pour pouvoir trouver des solutions, mais ils ne veulent en aucun cas se faire vacciner : va-t-on voir une prochaine interdiction de voter pour les personnes qui vont refuser de se faire vacciner prochainement ?