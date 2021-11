Confort maison : voici les astuces pour se sentir bien chez soi !

Se sentir bien dans sa maison est la garantie d’avoir une qualité de vie meilleure. Il arrive des moments stressants dans la vie et il est important que l’on puisse se retrouver dans un environnement sécurisant où vous pourrez lâcher prise surtout en ces temps de confinements et de déconfinements.

Voici les astuces que vous pouvez mettre en place pour créer dans votre intérieur une atmosphère de sérénité.

Adoptez l’art du feng shui

Le feng shui est un art de vivre ancestrale en Chine. Il permet d’harmoniser les énergies environnementales dans votre habitat pour que les occupants de votre maison se sentent bien.

Même si vous n’êtes pas un expert dans cet art, vous pouvez tout de même appliquer des principes fondamentaux. Pour cela, il vous faut tout d’abord vous assurer d’avoir une maison désencombrée, claire et épurée. Ensuite, vous allez aérer la maison, faire entrer la lumière.

Ensuite, vous pourrez commencer par appliquer les règles du feng shui. La position des meubles favorise une bonne circulation des énergies dans la maison.

Prenez en compte vos envies et vos goûts, car l’art du feng shui est basé sur le respect et l’estime de soi.

Purifiez l’air de votre maison

Si vous devez vous retrouver chez vous un peu plus qu’à l’ordinaire, la qualité de l’air que vous respirez en intérieur est très importante. Entre poussières, résidus volatiles et produits chimiques que vous utilisez, l’air de votre maison est beaucoup plus pollué que vous ne le pensez.

Pour mieux purifier votre maison, il y a quelques simples gestes qui doivent devenir automatiques. Commencez par ouvrir matin et soir les fenêtres de toutes les pièces de la maison pendant 10 minutes environ. Utilisez que des produits naturels pour nettoyer la maison et surtout, assure-vous d’avoir un système de ventilation fonctionnel.

Épurez la décoration de votre chambre à coucher

Une chambre à coucher ne doit pas être surchargée de vêtements, de bibelots ou de livres. Une telle atmosphère crée un climat oppressant qui ne permet pas d’avoir un bon sommeil.

Dans la chambre, vous devez avoir de l’espace pour circuler facilement. Ne mettez pas trop de meubles ni des rideaux trop volumineux pour pouvoir laisser passer la lumière naturelle du jour.

Créez une ambiance lumineuse en fonction de chaque pièce

La lumière dans une pièce est essentielle pour le bien-être. Il combat la dépression saisonnière et joue un grand rôle dans la décoration d’une pièce. Si possible, privilégiez la lumière naturelle. Ensuite, choisissez de bons éclairages en fonction e chaque pièce de la maison.

Faites de votre salle de bain un cocon

Vous pouvez faire de votre salle de bain un lieu où vous pouvez vous ressourcer. Un lieu de refuge. Pour cela, harmonisez les couleurs, ajoutez des accessoires.

Désencombrez votre maison

Pour vous sentir bien chez vous, essayez d’être minimaliste. Pour ce faire, il suffit de ne pas envahir votre intérieur avec de)s objets qui pourront prendre de la place et surcharger. Faites donc le tri et gardez uniquement le strict nécessaire dans vos pièces.