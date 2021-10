Confort : quelques astuces pour éviter d’avoir mal quand vous portez des talons !

Les talons augmentent la taille et garantissent une fière allure féminine. Mais le hic est qu’ils provoquent parfois des sensations de douleur au niveau du pied. Cependant, il n’est pas rare de voir bien de femmes monter sur leur talon pendant toute une journée sans montrer aucun signe de gêne. Quels peuvent bien être leurs secrets ? Nous vous les livrons ici.

La qualité, le premier point à ne pas négliger

Sans aucun doute, pour se sentir bien à l’aise et pendant longtemps dans une paire de chaussures à talons, il faut mettre les mains à la trousse. Les matières synthétiques qui font transpirer ne garantissent pas des chaussures d’une bonne qualité. De préférence, optez pour les talons conçus à base du cuir souple, qui épousent très facilement la forme de vos pieds.

Le contrefort qui désigne l’arrière de la chaussure est aussi un critère de qualité : sa souplesse dispense des ampoules. De plus, veillez à la largeur des chaussures. Par exemple, si vos pieds sont larges et que vous optez pour un modèle étroit, à bout pointu, vos orteils vont se recroqueviller, et vous créer des douleurs. N’hésitez donc pas à essayer vos chaussures avant de les acheter.

Éviter les talons trop hauts

Si vous n’êtes pas fans des échasses, mettez une croix sur les talons hauts de plus de 10 cm. Passée cette hauteur, la cambrure de la chaussure est totalement verticale et n’arrive plus à se conformer tel qu’il se doit à celui du pied.

Au cas vous ne seriez pas une habituée des talons et si vos pieds sont très sensibles, optez pour les talons dont la hauteur se situe entre 5 et 7 cm, c’est la norme. Sachez également que plus le talon est étroit, moins la surface de contact avec au sol est grande, et du coup, la marche est délicate. Alors préférez les talons carreaux aux ceux aiguilles.

Habituer les talons à ses pieds, même à la maison

N’attendez de vouloir aller au travail ou en soirées avant de monter sur le talon. Pour éviter la peine et se sentir plus à l’aise, il est conseillé de les habituer à son pied. Ainsi, n’hésitez pas à les porter à la maison, pendant quelques minutes, chaque jour, avant de poursuivre les autres périples. Les matins sont le moment idéal, puisque là, les pieds sont moins enflés qu’en fin de journée.

Parfaire sa démarche

Dernier point pour dire adieu aux douleurs sur des talons, il faut savoir bien marcher. Là, c’est une question de technique qui entre en jeu. Ce n’est pas encore le moment des grandes enjambées ; faites simplement de petits, rassurants et modérés.

La technique fiable et de poser en premier le talon à terre avant de dérouler la voute plantaire et enfin la pointe du pied. Ceci vous permettra d’avoir une démarche naturelle et tout à fait délicate. Enfin, restez droite : tête haute, menton relevé, épaules en arrière, ventre rentré et jambes très légèrement fléchies. En plus de l’élégance que vous incarnez, adieu l’inconfort.