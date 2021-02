Connaissez-vous le bruxisme, cette tendance qui fait grincer des dents des millions de français chaque nuit ?

La nouvelle est tombée, et on peut dire qu’elle est en effet assez catastrophique contrairement à ce que l’on aurait pu penser récemment. Il se trouve que le bruxisme fait de plus en plus parler de lui avec des français qui sont de plus en plus sous tension. Il faut bien dire que l’actualité que nous sommes encore en train de vivre en ce moment à de quoi inquiéter les français !

Avec notamment la crise sanitaire du coronavirus qui fait encore des morts dans le pays et partout dans le monde, tout le monde n’est pas vraiment à l’aise avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment même. Cela n’a donc rien de vraiment étonnant finalement si des millions de français affirment aujourd’hui qu’ils sont de plus en plus anxieux face à une situation qui est de plus en plus dramatique à leurs yeux et comme le démontre d’ailleurs de jours en jours le gouvernement d’Emmanuel Macron.

Face à cela, les français qui sont assez tendus ont pu remarquer dans certains cas qu’ils étaient alors atteints de bruxisme. Mais en quoi cela consiste exactement ? Et bien vous allez pouvoir le découvrir avec cet article qui va également vous donner un conseil ou deux pour savoir comment réagir…

Qu’est-ce que le bruxisme et comment réagir face à ce phénomène qui concerne de plus en plus de français ?

Malheureusement, de plus en plus de français se trouvent atteints de bruxisme : ils ont les dents qui grincent notamment la nuit, et cela concernerait aujourd’hui jusqu’à 15% de la population française. Il se trouve en effet que cette pathologie se manifeste souvent pendant la nuit dans 80% des cas, et pour pouvoir l’identifier il existe quelques méthodes simples à pouvoir analyser.

En effet, voici quelques symptômes qui devraient vous alerter et qui pourraient signifier que vous êtes atteint de bruxisme :

vous avez des maux de tête le matin

le matin vous avez souvent des douleurs aux cervicales ou au niveau des tempes

ou au niveau des tempes vous avez mal aux dents notamment avec les aliments très chauds ou très froids

notamment avec les aliments très chauds ou très froids vous remarquez que vos dents s’usent beaucoup plus vite que d’habitude, tout comme vos gencives

Si vous avez plusieurs de ces symptômes, alors il est temps de vous inquiéter et de prendre des mesures drastiques pour pouvoir arrêter ce bruxisme qui vous mène la vie dure parfois sans même le savoir.

Que peut-on faire concrètement face au bruxisme qui gâche la vie des français ?

Face à cette situation, vous pouvez heureusement agir et nous allons vous dire comment ! En effet, il se trouve que pour pouvoir éviter ce phénomène, plusieurs solutions sont possibles. Vous pouvez par exemple porter une gouttière pour pouvoir éviter d’abîmer vos dents et vos gencives, mais ce n’est pas toujours efficace.

Dans d’autres cas, vous pouvez faire appel à un traitement d’orthodontie, ou encore avoir recours à la toxine botulique. Cela aura pour effet de relâcher vos tensions au niveau des muscles manducateurs. Dans tous les cas, n’hésitez pas à en parler à votre chirurgien dentiste qui trouvera la solution adaptée !