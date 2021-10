Conseil mode : comment bien porter les pantalons à taille haute en toute saison ?

Sur les hanches des filles branchées, les pantalons à haute taille sont à la mode. Si les célébrités l’adoptent, cela veut dire simplement que ce vêtement reste toujours apprécié. Cependant, il va falloir trouver la bonne manière de le porter afin d’apparaitre élégante. À quel haut associer les pantalons à taille haute pour rester stylée ? Voici les combinaisons les plus appropriées.

Portez avec le crop top

Le crop top est la combinaison qui respecte l’équilibre entre la bonne mœurs et l’élégance. Ce haut couvre parfaitement votre ventre, votre nombril et votre estomac. En revanche, il laisse transparaitre légèrement votre peau. Il n’est donc ni trop court, ni trop long. Ce qui fait de lui un modèle qui s’accommode convenablement à un pantalon à taille haute. Cependant, sachez qu’il existe de nombreux modèles de crop top. Un modèle à col montant dont la taille descend au-dessus fera bien le jeu. Pour un look plus urbain, vous pouvez opter pour un basket.

Portez avec un T-shirt

Le T-shirt est également un haut parfait auquel vous pouvez associer convenablement un pantalon à taille haute. De préférence, trouvez un T-shirt à l’allure féminine qui recouvre votre taille. Un tel modèle expose légèrement votre belle silhouette sans pour autant l’accentuer. Un T-shirt fendu sur les côtés sied parfaitement à un pantalon qui arrive au-dessus de vos chevilles.

Portez avec un pull

Combinez un pantalon à taille haute avec un pull, c’est l’un des meilleurs looks de l’hiver. Cette association vous offre une large variété de choix. Comme exemple, un pull avec un jean de type boyfriend taille haute vous donne plus de style. Pour travailler un peu plus votre look, vous pouvez l’adapter à des baskets ou des bottines en daim. Avec ce modèle, non seulement vous êtes élégante, mais aussi décontractée.

Un autre choix est d’opter pour le modèle cardigan associé à un haut qui vous couvre en taille, mais qui restera près du corps comme un pull à col roulé. Ce dernier peut être bien roulé dans le pantalon. Lorsque vous lui ajoutez des talons comme chaussures, ce look révèle et met votre taille en valeur. Quant au sweatshirt, il se plait aussi très bien avec un jean décontracté. Avec des baskets aux pieds, vous ne passerez sans doute pas inaperçu.

Portez avec une veste

Un pantalon à taille haute avec une veste vous laisse le choix de nombreux looks. Il existe plusieurs types de vestes et vous pouvez jouer avec n’importe quel style. Un pantalon surmonté d’une veste longue avec des talons aux pieds est le modèle parfait, que vous ayez une forme mince ou arrondie. Pour un look urbain, optez pour un jean légèrement déchiré au niveau des genoux.

L’autre style consiste à porter sur le pantalon une veste de longueur classique. Cependant, il est recommandé de porter un dessous capable de rentrer dans le pantalon. Un crop top ou un T-shirt peut bien s’adapter à ce modèle. De même, vous pouvez porter comme dessous un débardeur ou un haut de coupe droite.