Conseil mode : comment porter les converses All-star pour être stylé et tendance ?

La marque converse rime forcément avec notre jeunesse. Elle a sans doute été témoin de nos premières sorties et de nos premiers baisers. Certains parmi nous l’adorent par-dessus tout, même troués et dévalés, contre vents et marées. Toutefois, les temps ont évolué, les époques sont dépassées, et si on est en passe de revivre un come-back de la converse, la question de savoir comment la porter est légitime. Voici quatre façons de procéder…

View this post on Instagram Une publication partagée par Jazmin Torres (@jazmin.torresb)

Porter ses converses en week-end

Pour une petite virée à la campagne, ou une petite balade à la plage, choisir de porter ses converses est toujours stylé, très chic. Pour une combinaison parfaite, vous pouvez faire l’option d’un long manteau coloré, une magnifique salopette en jean et une marinière. Le petit accessoire pour empêcher la brise fraiche de caresser le cou est de porter une grosse écharpe imprimée. Une converse classique noire peut facilement s’allier avec un manteau rouge ou une marinière Zara.

Bien porter ses converses au bureau

L’idée de porter les converses all-stars au bureau ne devrait normalement déclencher aucun sentiment de malaise en vous. Et si c’était le cas, sachez dès à présent, que rien n’est impossible et que l’on peut être très stylé en le portant à son bureau.

Pour cela, les choix sont naturellement variés. Vous pouvez opter pour un pantalon slim ou en cuir que vous pouvez allier à un pull en laine sur lequel on peut toujours déposer un col en fourrure. Une combinaison absolument parfaite qu’on peut encore sublimer avec un joli sac imprimé.

Bien porter ses converses en soirée

L’idée de troquer ses vieilles espadrilles contre une paire de baskets est très géniale. Et, porter une converse est devenu un signe de filiation au clan de jeunes filles stylées et cool. Alors, empressez-vous de les porter pour aller en soirée. Notez la combinaison idéale : une veste en dentelle, un short en velours vert, un chemisier blanc et collier banal, les converses se marient facilement à tout.

View this post on Instagram Une publication partagée par CONVERSE ORIGINAL (@7oans)

Réussir à allier ses converses avec une robe ou un short

Les baskets all-stars mettent en élégance les pieds nus. Ils se marient facilement avec les robes, les shorts courts ou les jupes. Aux robes et aux jupes, elle apporte une certaine touche d’originalité.

Avec une paire de chaussettes, le rendu est encore plus extra. Mais en temps de chaleur, elles peuvent être totalement repliées dans les baskets. Dans ce cas, opter pour un modèle qui facilite la transpiration est idéal.

En quelque sorte, vos chaussettes peuvent s’identifier à un accessoire de mode et peuvent se montrer sans complexe. Vous pouvez donc les monter jusqu’au genou.

Enfin, comme vous l’auriez deviné, le choix de la jupe ou de la robe prend surtout en compte la longueur du vêtement. Si elle atteint les chevilles, l’effet risque d’être terne. Par contre, si la taille laisse à découvert les jambes entre l’ourlet et la converse, vous pouvez être sûr d’être le centre d’intérêt des uns et des autres.