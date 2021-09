Conseils beauté sur les réseaux sociaux : découvrez ces astuces beauté TikTok décortiquées par une professionnelle !

Avec l’avènement des réseaux sociaux, dont TikTok, il est facile aujourd’hui de partager son savoir-faire avec des personnes de par le monde. Si les femmes recherchent toujours des astuces beauté pour se sentir bien, TikTok laisse ses challenges afin de vous proposer des astuces faciles qui vous plairont. Fini les artifices de grand-mère, on vous a concocté des solutions testées et validées par des pros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Siriane (@make.up.by.sisi)

Le Slugging pour un visage éclatant

Venu tout droit de la Corée, le Slugging est une astuce beauté ayant conquis plus d’un par ses résultats fulgurants. Première bonne nouvelle, rien de compliqué à faire. Il vous faut tout juste vous munir de Vaseline afin de réaliser cette astuce beauté. Avant de vous coucher, vous devez tout d’abord nettoyer votre visage, puis y appliquer une crème hydratante adaptée à votre type de peau et appliquez enfin une couche de vaseline sur l’ensemble de votre visage.

Ce procédé permet une hydratation en profondeur et retient l’eau du visage pour le rendre plus frais et lumineux. Si le Slugging agit comme un revitalisant et un antiâge, il ne convient pas à tous types de peau. L’utiliser sur les peaux grasses ou à tendance acnéique serait une erreur beauté fatale qui pourrait boucher davantage leurs pores.

Du riz pour nourrir vos cheveux

Remis au goût du jour par les internautes TikTok, l’eau de cuisson du riz est considérée comme le masque capillaire écologique à essayer à tout prix. Il suffit de récupérer l’eau de cuisson de votre plat de riz, laissez reposer 24 heures à 48 heures, puis appliquez sur vos cheveux et laissez reposer 10 minutes. Le résultat est sans conteste ! Votre fibre capillaire est éclatante et adoucit par la teneur en vitamine B de cette potion magique.

Très efficace même si l’odeur laisse parfois à désirer, le résultat est incontestable et c’est le plus important. Quant à celles qui veulent se simplifier la tâche, une version en sérum est également proposée par la marque Gallinée qui valide cette astuce beauté. Plus besoin de réfléchir à l’achat d’un masque capillaire couteux et peu concluant, car elle va à tous les grains de cheveux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @les_demoiselles_indiscretes

Le concombre glacé pour lutter contre l’acné

Souvent utilisé comme anticernes, le concombre est une astuce beauté qui ne date pas d’hier. Elle se remet au goût du jour pour sublimer vos visages en s’attaquant aux rougeurs, cicatrices et aux boutons. Cet anti-inflammatoire naturel est plébiscité par de nombreux tiktokeurs et créateur de contenus pour ses vertus thérapeutiques. Plus efficace mis au frais, il possède des antioxydants et assez d’eau pour raffermir, resserrer vos pores et réduire votre production de sébum.

Vous pouvez l’essayer dès maintenant et pour maximiser les résultats, n’oubliez pas de renouveler l’expérience sur plusieurs jours. Comme vous pouvez le voir, il s’agit de plusieurs solutions miracles capables de vous rendre lumineuse. Si ces astuces beauté TikTok fonctionnent et ont été approuvées, elles ne conviennent cependant pas à tout type de beau. Faites donc attention à vos particularités.