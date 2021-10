Conseils maquillage : Voici les erreurs à ne pas faire en vous maquillant !

Pour beaucoup de femmes, le maquillage est un ‘‘rituel’’ qui a son importance. Cela leur permet de mettre en exergue leur beauté, d’exprimer leur créativité et refléter leur personnalité. Toutefois, malgré toute la bonne volonté, certaines ratent assez souvent leur maquillage, car c’est assez délicat de s’improviser Make-up artist, sans un certain savoir-faire. Voici donc quelques erreurs à éviter pour un excellent maquillage.

Les erreurs à éviter au niveau des yeux

En se maquillant les yeux, il faut faire attention à certains contours pour éviter de rater son maquillage. Il faut d’abord avoir la main légère en ce qui concerne le mascara. Il est important de pouvoir trouver le juste milieu, car lorsque la main est lourde, on se retrouve avec un regard plombé et des cils qui ne ressemblent plus à rien. Trop de matières sur les paupières empêchent de bien les travailler.

Ensuite, les sourcils doivent rester dans les tons des cheveux. Avoir des cheveux et des sourcils avec différents tons n’est pas très idéal. Il faut aussi éviter les teintes trop claires et trop foncées pour mieux mettre en valeur ses sourcils, et les contours doivent suivre la forme naturelle des sourcils.

Enfin, une base avant le fard à paupière est nécessaire, pour pouvoir le faire tenir et mieux intensifier la couleur. S’il faut également utiliser des paillettes, cela doit être fait en petites touches, il faut éviter d’en abuser, au risque d’avoir un résultat contraire à celui escompté.

Les erreurs à éviter lors du maquillage du teint

Pour commencer, l’hydratation de la peau est importante avant tout maquillage, cela permet à la peau d’être préparée à recevoir de la matière. L’hydratation doit se faire en fonction de votre type de peau afin d’éviter des surprises désagréables.

Pour réussir le maquillage de votre teint, les fonds de teints trop foncés sont à bannir. Il faut pouvoir trouver celui qui correspond le mieux à votre couleur de peau. Il ne faut également pas trop en faire en ce qui concerne le blush. Il suffit juste d’y mettre une petite couche en effleurant les pommettes avec votre pinceau, pour un joli effet rosé sur les joues.

L’anticerne doit également être moins clair par rapport à la couleur de votre peau, contrairement au fond de teint qui doit être plus clair. Il est aussi conseillé, pour celles qui utilisent des éponges pour appliquer l’anticerne ou le fond de teint, de les humidifier avant.

Les erreurs à ne pas faire au niveau de la bouche

Maquiller excessivement les contours des yeux et de la bouche est une pratique à abandonner. L’idéal est de choisir l’un ou l’autre. Si vous avez envie d’hydrater votre bouche avant de la maquiller, cela doit être fait 30 minutes plus tôt afin que les pigments s’accrochent plus longtemps. Appliquer également du rouge à lèvres immédiatement sur du baume n’est pas une bonne idée.

Appliquer un crayon à lèvres de teinte moins foncée et l’adapter au rouge à lèvres favorise aussi un bon maquillage.