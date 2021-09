Conseils nutrition : voici les fruits que vous ne devez pas manger avant d’aller au lit !

Une alimentation saine et équilibrée est recommandée pour une meilleure santé. C’est pour cela qu’il est notamment conseillé de consommer régulièrement les fruits qui possèdent de nombreuses vertus nutritives. Cependant, il faut veiller à ce que cette consommation suive certaines règles. Il est par exemple contre-indiqué de consommer certains fruits avant d’aller dormir. Au cas contraire, ces aliments des arbres pourraient vous apporter autant de désagréments que de solutions.

Évitez les fruits secs avant d’aller vous coucher

Les fruits secs ne constituent pas un meilleur allié pour un sommeil tranquille. En effet, ils peuvent être à l’origine d’insomnie occasionnés en raison de troubles liés à la bonne digestion de vos aliments. Ces troubles liés au système digestif peuvent même être susceptibles de s’accentuer si vous êtes allongé sur le dos par exemple, ce qui ne constitue pas dans ce cas précis une bonne position de sommeil.

Ce caractère néfaste des fruits secs découle de leurs compositions nutritives. Ils sont très riches en fibres alimentaires. Des substances importantes pour la santé, mais qui ne sont pas toujours très faciles à digérer lorsque l’organisme humain est au repos. De plus, le fructose riche en sucre naturel qu’ils contiennent également n’est pas recommandé pour un sommeil nocturne paisible. Dans cette catégorie de fruits, on retrouve la mangue, l’ananas, le raisin ou encore la datte.

Les fruits riches en vitamines C sont prohibés juste avant une période d’inactivité

La période de sommeil est généralement le moment durant lequel la grande partie de l’organisme humain se repose. Il n’est pas très recommandé de consommer juste avant d’aller se coucher les fruits ayant une forte teneur en vitamine C.

En effet, la vitamine C est un antioxydant qui a entre autres comme fonctions principales de stimuler l’activité physique humaine. Une fonction qui n’est possible que lorsqu’on est en état d’éveil. Consommer donc des fruits riches en vitamines C comme dessert après votre repas la nuit par exemple n’est pas une bonne idée.

Cela risque d’entraîner votre organisme dans un état de tonicité physique qui va plutôt bloquer la production des effets du sommeil. C’est d’ailleurs pour ça que la plupart des médicaments luttant contre le sommeil et la fatigue pour rester éveillés ont entre autres comme composants les fruits riches en vitamines C. Dans cette catégorie, on peut citer les fruits tels que l’orange et la plupart des autres formes d’agrumes, le kiwi ou encore la papaye.

View this post on Instagram A post shared by Leona West Fox CN, CH, FMCHC (@leonawestfox_nutritionist)

Évitez les fruits qui entraînent des besoins urgents en plein sommeil

La clé d’un repos optimal, c’est bien évidemment un sommeil paisible sans la moindre interruption. Une nécessité qui pourrait ne pas être possible si vous consommez certains fruits justes avant d’aller au lit.

En effet, ces fruits sont qualifiés de diurétiques en raison de leur forte teneur en eau. Un facteur avantageux pour la santé humaine, mais qui a comme effet d’augmenter la fréquence de besoins urinaires de l’homme.

Si vous les consommez donc la nuit par exemple avant de vous endormir, ils risquent de vous faire lever plus d’une fois de votre lit pour soulager votre vessie. On retrouve dans cette catégorie de fruits la pastèque ou encore le melon.