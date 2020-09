Consortium Unicode : lancement de 217 nouveaux émojis prévu pour 2021 ! Découvrez les !

7 nouveaux émojis et 210 variantes de couleur de peau

Le Consortium Unicode avait annoncé au mois d’avril dernier qu’il ne sortirait pas de nouveaux émojis en 2021. Cette décision a été prise suite à l’impossibilité de ses membres de se réunir en raison de la crise sanitaire du COVID-19. Une mauvaise nouvelle qui a déçu de nombreux utilisateurs de ces incontournables petites figures. Toutefois, l’organisation en charge de la conception et du développement des émojis a changé d’avis.

En effet, il semblerait bien qu’ils aient finalement certaines nouveautés à proposer aux utilisateurs pour l’an 2021. Cependant, il s’agit de mises à jour mineures qui se présenteront sous la forme d’un Unicode 13.1 au lieu d’un Unicode 14.0. Ces changements comprennent l’intégration des 7 nouvelles illustrations que voici :

Un cœur enflammé

Un cœur avec un pansement

Une femme portant une barbe

Un homme portant une barbe

Un visage dans les nuages

Un visage qui soupire

Un visage avec les yeux en spirale

En ajouts à ces 7 nouveaux émojis, il y a aussi les 210 nouvelles présentations de couleurs de peau. Ils représentent les couples, qu’ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Ces nouvelles variantes laissent également paraitre l’amour sous une forme plus profonde et plus inclusive. Le consortium Unicode explique à ce sujet que la majeure partie des couleurs de peau ont été appliquées aux émojis qui représentent un groupe de personnes. On peut citer les personnes qui s’enlacent, les couples surplombés d’un cœur, ou encore un couple qui s’embrasse.

Ainsi, il faudra attendre jusqu’à l’automne de l’année prochaine pour voir ces nouvelles représentations débarquer dans les smartphones. Toutefois, le Consortium Unicode rassure qu’il y aura beaucoup plus de nouveauté en 2022.

Des émojis pour des messages plus impactant, plus tonique et plus riche en émotion

Si ces émojis suscitent autant l’intérêt de la majeure partie des internautes, c’est parce qu’ils revêtent une importance capitale.

Dans un premier temps, il est indéniable que ces petits pictogrammes touchent les personnes qui lisent les messages dans lesquels ils sont intégrés. En effet, les textes comprenant des émojis sont beaucoup plus impactant qu’une suite de mot. Cela justifie le dicton qui dit qu’une image vaut mille mots. Par ailleurs, une étude réalisée par une équipe de chercheurs australiens certifie que le cerveau humain réagit de la même façon au vu d’un émoji et d’un vrai visage qui adopte les mêmes expressions.

Ensuite, les émojis humanisent davantage les messages qu’on souhaite transmettre. En effet, ils apportent plus de précision et plus de dynamisme au point d’accentuer le ton des phrases. Ainsi, les messages sont beaucoup plus clairs, si bien qu’il est plus facile d’en saisir le sens. Pour le prouver, la société Quintly qui se charge de l’analyse de médias sociaux a fait des observations sur Instagram. Elle a constaté que chez les comptes qui utilisent fréquemment des émojis, il y a une augmentation de l’engagement de communauté de 17 %.

Par ailleurs, les émojis améliorent les différents échanges sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi il est très avantageux d’en utiliser, mais de la manière la plus correcte et la plus proche de l’émotion que l’on souhaite transmettre. Toutefois, il ne faut pas trop en abuser non plus. En effet, à l’instar, des ponctuations, ils doivent être utilisés avec modération. Dans le cas contraire, les destinataires des messages peuvent l’interpréter comme un manque de sérieux. Pire encore, l’excédent d’émojis tue l’émotion que l’on souhaite faire passer.