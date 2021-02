Coronavirus : 10 jours d’isolement à partir de lundi, découvrez l’annonce d’Olivier Véran qui fait déjà polémique chez les français !

C’est une très grosse annonce que personne ne s’attendait à pouvoir lire hier après-midi lors de dernière conférence du ministre de la santé Olivier Véran qui a une nouvelle fois décidé de prendre la parole sur la crise sanitaire du coronavirus, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela devrait être une nouvelle bombe sur les réseaux sociaux comme en témoignent les premières réactions que l’on a pu lire ici et là et qui sont très violentes !

En effet, alors que le couvre-feu de 18 heures jusqu’à 6 heures du matin est bel et bien toujours en vigueur, personne n’aurait pu s’attendre à ce que cela provoque une aussi grande réaction de la part des français !

C’est en effet dans l’après-midi que le ministre de la santé Olivier Véran a eu l’occasion de bouleverser une nouvelle fois encore les codes avec une déclaration assez choquante concernant la durée de l’isolement pour toutes les personnes contaminées par le coronavirus.

Il a en effet complètement remis en question le nombre de jours d’isolement, ce qui n’a pas du tout plu à certains français qui lui ont fait savoir sur les réseaux sociaux avec une façon très violente, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais derrière cette annonce, les français craignent que cela n’atteigne pas une nouvelle fois une restriction de leur liberté, avec possiblement un troisième confinement à venir…

Olivier Véran prend enfin la parole et annonce une mauvaise nouvelle concernant la crise sanitaire…

C’est encore une fois une très grosse catastrophe pour les millions de français qui attrapent le coronavirus et qui doivent tant bien que mal composer avec un quotidien très difficile, comme on a d’ores et déjà pu le voir dans différents témoignages assez bouleversants dans les grands groupes nationaux.

En revanche, personne n’aurait pu penser que le ministre de la santé allait pouvoir prendre la parole concernant la durée de l’isolement pour toutes les personnes qui sont contaminées. Et pour eux, la sentence est tombée et c’est une très mauvaise nouvelle !

Le ministre de la santé a en effet annoncé contre toute attente la durée de l’isolement qui passera de 7 jours à 10 jours à partir de ce lundi. Pour ceux qui sont tombés malades notamment pendant les vacances scolaires, c’est une très grosse catastrophe qui pourrait avoir des conséquences lourdes !

Coronavirus: un allongement de l’isolement pour une raison qui reste assez alarmante chez les français

Devant cette grosse annonce du ministre de la santé Olivier Véran, les français ont été très nombreux à se plaindre sur les réseaux sociaux pour protester contre cette annonce qui arrive encore une fois à un moment très stratégique.

En effet, des millions de français s’apprêtent une nouvelle fois à partir en vacances, et pour eux on peut dire que c’est la douche froide ! Malheureusement, comme a pu le souligner le ministre de la santé, nous ne sommes en réalité toujours pas vraiment sortis de la deuxième vague de contaminations suite à la crise sanitaire du coronavirus, et par conséquent nous en payons le prix fort.

De plus, avec les variants qui prennent de plus en plus d’ampleurs, personne n’est en mesure de savoir aujourd’hui si la crise va prendre de l’ampleur…