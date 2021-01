Coronavirus : découvrez ces 7 aliments incroyables que vous pourrez manger tranquillement pendant le troisième confinement !

Il est vrai qu’avec le confinement, le niveau de stress des français a très considérablement augmenté ! Et pour cause, la crise sanitaire du coronavirus est sans précédent et provoque une certaine anxiété qui peut donner envie de manger encore et encore ! D’autres français, quant à eux, sont complètement bloqués chez eux avec le télétravail et n’arrêtent pas de manger, surtout quand ils s’ennuient. C’est pourquoi il est très important de faire attention à son alimentation pendant cette période particulière que nous vivons.

En effet, les causes de maladie à long terme peuvent également être dues à une mauvaise alimentation, et c’est exactement la raison pour laquelle vous devez absolument suivre des règles drastiques dès aujourd’hui. Si certains aliments sont plutôt mauvais en général et particulièrement en période de confinement, c’est complètement l’effet inverse pour d’autres qui vont pouvoir vous booster à bloc comme jamais !

Alors arrêtez de commander votre futur hamburger chez McDonald’s ou un énième plat indien sur Uber Eats et suivez ces conseils, ils pourraient peut être changer votre vie !

Alimentation : découvrez les 7 aliments pour vivre un bon confinement !

En réalisant des actions très simples, il est possible de changer la donne pour vivre un meilleur confinement, bien que nous vous conseillons de suivre ces quelques conseils après la crise sanitaire du coronavirus. Si certains sont plutôt évidents aux premiers abords, d’autres aliments sont très étonnants et personne n’aurait soupçonné qu’ils pourraient être aussi bons pour la santé.

Queues de langoustes poêlées, ail, jus de citron, persil, poivre blanc de Penja.

Bonne dégustation🙂 pic.twitter.com/4vGGiRohy9 — Franck Yomsi (@franck_yomsi) November 6, 2020

L’ail

Souvent décrié et parfois pour de mauvaises raisons, l’ail est un excellent aliment pour vous éviter d’être fatigué en permanence ! Une aubaine pour celles et ceux qui ont un travail bien trop prenant au quotidien.

Les amandes

A consommer individuellement ou même dans des plats, les amandes sont délicieuses et pour certaines elles peuvent même être la source d’une réelle addiction. Sans toutefois rentrer dans des abus, l’amande est bonne pour la santé car elles vous apportent des fibres, des protéines, mais également des lipides.

Lfeqqas 🇲🇦🇲🇦

Gâteau sec marocain, ça tu peux le faire avec ce que tu veux : amandes fruits secs etc

À boire avec atay pic.twitter.com/KX6D8tBCsq — 🍃 Konoha 🍃 (@DonHijooDimaAlK) November 5, 2020

Le gingembre

Parfait pour les plats mai également les tisanes, le gingembre contient énormément de vitamines qui sont excellentes pour votre santé, tout en ajoutant beaucoup de goût à vos plats ! Alors ne vous en privez plus et profitez du gingembre !

Le persil

Parfait pour accompagner tous vos plats, le persil va vous permettre de maintenir très facilement votre taux de fer, alors pourquoi s’en priver ? Toutefois, ne buvez pas de thé juste avant d’en consommer car cela pourrait annuler les effets du fer.

Les pistaches

Parce qu’il n’y a pas que les amandes dans la vie, ne faisons pas de jaloux et profitons également de pistaches ! En effet, vous pouvez les consommer en apéritif ou bien dans des plats cuisinés. En revanche, faites très attention et consommez de pistaches avec modération et sans un verre d’alcool si vous voulez que cela ait un réel effet bénéfique !

Le kiwi

S’il y a bien un fruit que vous devriez retenir dans cette liste, c’est bel et bien le kiwi ! En effet, ce fruit est très bon pour la santé : il contient de la vitamine C et vous donnera un petit coup de fouet à chaque fruit consommé !

Vous appelez ça kiwi ou émeraude de saveur ? pic.twitter.com/XHjPSaopS7 — Si 2020 était : (@2020cnoir) November 8, 2020

L’avocat frais

Bien qu’il ne soit pas forcément adapté à chaque saison, l’avocat est excellent pour la santé. Il peut se déguster dans une salade, seul, mais également en réalisant un succulent guacamole ! En effet, l’avocat est riche en vitamines B et en vitamines E.