Coronavirus : les Russes ont développé un vaccin contre le Covid-19 !

Vladimir Poutine, le président russe, a annoncé que la Russie avait développé un vaccin contre le covid-19.

L’Institut Gamaleya de Moscou a conçu ce vaccin, il offre une immunité durable contre le SARS-COV-2, selon le président russe. Bien que ce vaccin fait l’objet de moins de deux essais cliniques sur des êtres humains, le président affirme qu’il est réglementaire. Le gouvernement russe prévoit donc de faire une vaccination en grand nombre dès le mois d’octobre 2020.

Coronavirus : ⁦Wladimir Poutine a tellement confiance dans le vaccin russe, qu’il a accepté que sa fille fasse partie des cobayes IMPRESSIONNANT ! https://t.co/xnfP6qduGV — Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) August 11, 2020

Il faut savoir que ce vaccin ne fait pas partie des vaccins de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Pour le moment, l’OMS ne compte que six (6) vaccins ayant atteint la troisième phase d’essai clinique. Seuls les vaccins de cette troisième phase sont aptes à être testés sur un grand nombre d’êtres humains. De plus, la communauté scientifique internationale juge que l’idée d’un vaccin totalement efficace contre le covid-19 serait trop prématurée. Raison pour laquelle l’OMS exhorte la Russie dans le respect des nombreuses directives dans la création du vaccin contre la pandémie.

Le président russe a fait l’annonce de l’existence du « Spoutnik V » le mardi 11 août 2020. Et en effet, ce samedi 15 août, la Russie confirme la production de son premier vaccin contre le covid-19. Exprimant sa fierté, elle voit cette découverte comme étant une victoire scientifique à la fois politique. D’ailleurs, le nom attribué au vaccin le reflète, sachant que « Spoutnik », c’est le nom du premier satellite soviétique mis en orbite en 1957. Et le « V » dans « Spoutnik V » signifie vaccin ; elle est donc le premier pays à s’être engagée dans la production de ce type de vaccin, d’après la chaîne « Russia Today ».

Poutine affirme que la Russie a créé un vaccin contre le nouveau coronavirus, et qu'il a été baptisé « Spoutnik V ». https://t.co/mKMJXzdhTk — Le Monde (@lemondefr) August 11, 2020

Les réactions des communautés mondiales face à cette découverte russe

En ce qui concerne la fiabilité du vaccin, le président russe a fait de nombreuses déclarations. En effet, Vladimir Poutine a affirmé : « Je sais qu’il est assez efficace, qu’il donne une immunité durable ». Il a rajouté aussi que sa fille qui présentait des signes de la maladie aurait été vaccinée.

Le vaccin a pour mission principale de renforcer le système immunitaire de ses bénéficiaires. Cette « immunité durable » contre le coronavirus durerait pendant 2 ans, suite à ses annonces. D’après ces déclarations, le chef d’état russe présente donc sa fierté et son assurance par rapport à ce vaccin.

Néanmoins, les experts du monde entier font savoir que des doutes subsistent à propos de cette nouvelle mesure préventive. Jonas Schmidt-Chanasit, un virologue allemand a dit : « Il n’y a pas de données publiées sur le vaccin, c’est déjà une très grande difficulté ». Du fait du manque d’expérimentation sur des personnes en masse importante, les scientifiques n’en sont pas trop convaincus. Avec l’absence de preuve concrète de la fiabilité du Spoutnik 5, proclamer l’efficacité totale du vaccin serait risqué.

Il faut savoir que la Russie fait partie des pays les plus affectés par le covid-19, avec plus de 917 000 cas confirmés. La production du vaccin sera estimée en septembre 2020, déjà 20 pays étrangers ont précommandé plus d’un milliard de doses. Les scientifiques étrangers ne cachent pas leurs inquiétudes, du fait que le processus de concoction d’un vaccin efficace prend généralement du temps.

Or, celui de la Russie semble être précipité, en plus de ne pas avoir fait la publication d’étude détaillée sur le sujet. En tout cas, Mikhaïl Mourachko, le ministre de la santé russe affirme que le vaccin sera administré aux soignants russes, puis pour tous les volontaires cette semaine.

USA : Le Docteur Fauci a déclaré mardi qu'il avait de sérieux doutes sur l'annonce de la Russie selon laquelle elle disposait d'un vaccin prêt à être utilisé pour le coronavirus SARS-CoV-2.https://t.co/iMebDnxlAp pic.twitter.com/YDZOQdIcB5 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 12, 2020

La communauté scientifique mondiale explique qu’un vaccin totalement fiable ne sera pas disponible immédiatement. Cela requiert une forte implication et ne sera estimé que vers la moitié de l’année 2021.