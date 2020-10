Coronavirus : l’Inserm recrute 25.000 volontaires pour tester des vaccins contre le Covid-19 !

View this post on Instagram

Puberté précoce : une piste d’explication pour certains cas ? Jusqu’à aujourd’hui, il était communément admis que c’était l’accélération de la croissance qui déclenchait la puberté. Or, une équipe de recherche de l’@Inserm, du CHU de Lille @chulille et de l’Université de Lille @univ_lille, au sein du laboratoire Lille Neuroscience et Cognition, a découvert chez la souris un mécanisme associé au pic de croissance prépubaire et au déclenchement d’une puberté précoce. Ce mécanisme est régulé par les neurones à GnRH, les chefs d’orchestre de la fertilité, via l’expression de leur protéine Nrp1. Ces travaux, publiés dans The EMBO Journal, remettent en question les connaissances sur les déclencheurs de la puberté et ouvrent la voie à l’étude de ce mécanisme chez l’Homme et à son implication possible dans certains cas de puberté précoce. 👉Pour en savoir plus, consultez notre communiqué de presse via le lien en bio 📄Sources : Neuropilin‐1 expression in GnRH neurons regulates prepubertal weight gain and sexual attraction.Vanacker et. al. The EMBO Journal (2020) 📷Légende de la photo : Les neurones à GnRH (cellules rouges) qui naissent dans le nez utilisent les fibres olfactives (marquage vert et bleu) pour migrer dans le cerveau pendant la vie fœtale. ©European Research Council @erc_research /Agence Nationale de la Recherche Médicale/Métropole Européenne de Lille @metropoledelille #puberté #puberty #croissance #growth #neurones #neurons #microscopy #microscopie #imagerie #imaging #biologie #biology #biomedical #biomedicalscience #lasciencepourlasanté #science #santé #health #instascience #recherche #research #scientificresearch #healthresearch #sciencephotography #inserm #decouverte #communique #pressrelease #information