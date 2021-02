Coronavirus : Patrick Pelloux fait une grosse révélation impressionnante concernant la suite de la crise sanitaire

Alors que la crise sanitaire du coronavirus n’a fait que s’intensifier ces derniers mois et depuis bientôt près d’un mois, c’est l’urgentiste Patrick Pelloux qui a pris la parole pour donner son avis sur l’éventuelle amélioration de la crise sanitaire, et ses prédilections sont assez catastrophiques comme vous allez pouvoir le voir.

Il faut dire que la campagne de vaccination a été une vraie catastrophe depuis maintenant plusieurs mois, alors même que le chef de l’état Emmanuel Macron avait pris la parole à la fin de l’année 2020 pour pouvoir annoncer que la campagne allait devoir s’accélérer. Après bientôt deux mois où presque rien n’a été modifié selon certains français, il semblerait que la situation s’apprête à durer pendant encore très longtemps et ne soit pas en passe d’être améliorée contrairement à ce que l’on pouvait être en mesure d’attendre.

Le centre hospitalier de Dunkerque fait face à la très forte pression épidémique qui s’exerce sur la ville et le territoire : 82 patients Covid y sont actuellement hospitalisés alors que 61 transferts de patients ont été réalisés depuis le 1er février. pic.twitter.com/BFUPuKY5He — Olivier Véran (@olivierveran) February 24, 2021

Malheureusement, l’urgentiste Patrick Pelloux n’est pas le seul à tirer la sonnette d’alarme et cela fait même partie de la norme quand on regarde les autres personnalités en France en discuter, comme par exemple le célèbre animateur Michel Cymes, ou encore Jimmy Mohamed qui n’hésite pas à dire très haut et fort ce qu’il pense même si cela peut déplaire à certains français.

Mais concernant Patrick Pelloux, on peut dire que ses annonces font assez peur : il se trouve qu’en regardant dans le rétroviseur, certaines d’entre elles se trouvent bien juste et cela n’annonce rien de bon pour la suite !

#Vaccination | Tout ce que vous devez savoir sur le vaccin contre la #COVID19 dans cette vidéo en version facile à lire et à comprendre ⤵️ pic.twitter.com/tefl4s4s4T — Secrétariat d'Etat chargé du Handicap (@handicap_gouv) February 24, 2021

Alors que certains français pensent que dès l’été 2021 nous n’aurions plus à faire avec la crise sanitaire du coronavirus, il semble que cela ne soit pas le cas selon certaines personnes comme Patrick Pelloux qui ont récemment pris la parole à ce sujet. Si récemment, le chef de l’état Emmanuel Macron a dit haut et fort qu’il allait falloir apprendre à “vivre avec le virus”, personne n’aurait pu penser que ces mots seraient encore et toujours d’actualité en ce moment.

Patrick Pelloux a fait une déclaration plutôt alarmante concernant la suite des évènements sur l’émission de radio Les grandes gueules. En effet, il annonce très clairement que la crise sanitaire pourrait durer encore très longtemps et que les séquelles psychologiques pourraient bel et bien être assez graves pour des millions de français…

Si certains espèrent que l’urgentiste Patrick Pelloux se trompe avec ses déclarations, cela à de quoi faire froid dans le dos ! En effet, comme il a pu le déclarer au micro de la radio RMC, à cause de « tous les variants qui apparaissent », la crise sanitaire ne se terminera pas cette année.

Le Grand Oral des #GGRMC du docteur @PatrickPelloux : "On n'en a pas fini avec cette épidémie ! Elle ne disparaîtra pas cette année avec tous les variants qui apparaissent !" #Covid19 pic.twitter.com/gXoLpb8Dx0 — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) February 24, 2021

Pour certains français qui pensaient pouvoir revivre comme avant cette pandémie, cela risque d’être très difficile à vivre quand on sait en effet que la campagne de vaccination prend beaucoup de temps, notamment en France. De leur côté, d’autres professionnels de santé comme les psychiatres annoncent que le pire n’est encore pas arrivé et la situation ne va faire que de se dégrader !