Coronavirus : renoncez à vos vacances en Angleterre, la France ajoutée à la liste de quarantaine par le Royaume-Uni !

Cela pendant 14 jours en raison des craintes d’une augmentation du nombre de cas de coronavirus au Royaume-Uni.

Le gouvernement de Boris Johnson se dit « impitoyable »

Ça y est, la nouvelle est tombée, le Royaume-Uni imposera donc samedi une mise en quarantaine de 14 jours à toutes les arrivées en provenance de France car le taux d’infection au COVID-19 y est trop élevée, a déclaré jeudi le ministre des Transports, Grant Shapps.

Les chiffres augmentent à nouveau au Royaume-Uni. Le dimanche 9 août, 1 062 nouveaux cas ont été signalés, le chiffre le plus élevé depuis fin juin. Les derniers chiffres pour la France, pour le 7 août, ont confirmé 2 288 nouveaux cas en 24 heures.

Avant même la mise en application de cette décision, le premier ministre britannique a déclaré: «Nous devons être absolument impitoyables à ce sujet, même avec nos amis et partenaires les plus proches et les plus chers. Je pense que tout le monde comprend cela.» Le gouvernement ne pouvait pas permettre à la population britannique d’être «réinfectée ou à la maladie de réapparaître» aurait-il ajouté.

S’il fallait un symbole de la reprise de l’épidémie en France, les Britanniques sont venus l’apporter. #Covid_19 : le Royaume-Uni impose une quarantaine aux personnes venant de France https://t.co/BdM98MF1Tb — Le Monde (@lemondefr) August 14, 2020

Le gouvernement, méfiant face à une deuxième vague du coronavirus, a également ajouté les Pays-Bas, Malte et trois autres pays à sa liste de quarantaine. L’Espagne et la Belgique ont déjà été ajoutées ces dernières semaines. Cette décision d’ajouter la France a semé la consternation chez des milliers de vacanciers britanniques actuellement dans le pays.

« Les données montrent que nous devons retirer la France, les Pays-Bas, Monaco, Malte, les îles Turques et Caïques et Aruba de notre liste de corridors de voyage pour maintenir les taux d’infection au plus bas « , a déclaré Shapps sur Twitter.

Rappelons que lorsque le Royaume-Uni a imposé pour la première fois la quarantaine le 8 juin, qui a duré jusqu’au 10 juillet, la France a rendu la pareille en introduisant une quarantaine volontaire. Au Royaume-Uni, il y avait des amendes de 1 000 euros, mais en France, il n’y avait pas de sanctions. La France dit qu’elle laisse le choix au «sens individuel de la responsabilité et du devoir civique» du public de faire ce qui est juste pour empêcher la propagation du virus.

Quelles sont les règles de la quarantaine?

L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord peuvent établir leurs propres règles de quarantaine, mais elles ont tendance à être similaires.

Les voyageurs des pays touchés, y compris les ressortissants britanniques, sont invités à fournir une adresse où ils s’auto-isoleront pendant 14 jours. Ils peuvent être condamnés à une amende de 100 euros pour ne pas avoir rempli un formulaire contenant ces détails. Un passager éligible sur cinq sera appelé ou envoyé par SMS pour vérifier qu’il respecte les règles.

🔴 Suivez notre direct #Covid_19 :

➡ Le Royaume-Uni contraint, dès samedi, les voyageurs français à une quatorzaine

➡ La France recense 2669 contaminations en 24 heures et 17 nouveaux décès > https://t.co/BjHYZAZ3to pic.twitter.com/A8JLMmUxJi — Le Parisien (@le_Parisien) August 14, 2020

Les personnes qui ne s’auto-isolent pas peuvent être condamnées à une amende allant jusqu’à 1000 euros en Angleterre et au Pays de Galles et en Irlande du Nord et en Écosse 480 euros. Il existe des amendes allant jusqu’à 5 000 euros pour les récidivistes.

Les passagers doivent conduire leurs propres voitures jusqu’à leurs destinations si possible. S’ils ne fournissent pas d’adresse, le gouvernement organisera l’hébergement aux frais du voyageur.

Une fois arrivés à destination, ils ne doivent pas utiliser les transports en commun ni les taxis pendant la période de quarantaine. Ils ne doivent pas non plus aller au travail, à l’école ou dans les lieux publics, ni recevoir de visiteurs, sauf pour un soutien essentiel.

Ils ne sont pas non plus autorisés à sortir pour acheter de la nourriture ou d’autres produits de première nécessité s’ils peuvent compter sur les autres.