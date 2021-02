Coronavirus : un troisième confinement pourrait bien être décidé dans les jours qui viennent selon certains médias nationaux

Alors que certains français sont tout juste revenus de vacances, il semblerait que les rumeurs concernant un troisième confinement seraient bel et bien en train d’être discutées dans les plus hautes instances de l’état. Il faut dire que la crise sanitaire du coronavirus n’a pas encore fini de faire parler d’elle, et on imagine ainsi que le chef de l’état Emmanuel Macron pourrait très bien décider du jour au lendemain de reconfiner tout le pays.

Il faut dire qu’à l’heure où nous sommes en train d’écrire ces lignes, aucune décision n’a été formulée par le gouvernement français pour pouvoir reconfiner l’ensemble du pays. Si certains français pensent par ailleurs qu’il se pourrait que le couvre-feu soit bientôt arrêté complètement, pour d’autres c’est la douche froide ! En effet, on a pu constater que le premier ministre actuel du gouvernement, Jean Castex, n’a toujours pas repris la parole à ce sujet et certains français qui se sentent complètement délaissés ont peur pour leur avenir.

Il faut dire que la situation est de plus en plus grave dans certains endroits en France, et cela n’est pas pour s’arranger notamment quand on voit le nombre de pourcentages de la population française qui a pu se faire vacciner jusqu’à aujourd’hui.

Face à une campagne de vaccination qui est assez critiquée au sein du gouvernement et bien évidemment par tous les opposants politiques d’Emmanuel Macron, on ne sait pas encore si l’épidémie va pouvoir vraiment reculer dans les conditions actuelles.

Troisième confinement : de nouvelles rumeurs dans les grands médias nationaux préparent la population à un nouveau confinement éventuel

On retrouve en effet de plus en plus d’articles dans les grands médias nationaux qui évoquent la possibilité d’un nouveau confinement national, ce qui pourrait par ailleurs être une vraie catastrophe pour tout le pays et notamment pour des acteurs économiques qui ne sont que plus fragilisés actuellement.

Nous devons accélérer ensemble la production de vaccins via des partenariats industriels. Tout en poursuivant sa recherche, Sanofi va prendre en charge plusieurs étapes de fabrication du vaccin de Johnson & Johnson pour répondre rapidement à la demande européenne et mondiale. pic.twitter.com/TrlJoj2sBI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 22, 2021

Si certains d’entre eux arrivent encore à tenir debout, il se trouve malheureusement que dans certains cas de figure, certains commerces ont malheureusement dû fermer, ne pouvant plus faire face à la situation qui est une vraie catastrophe.

Et malheureusement pour eux, la situation ne devrait pas aller mieux avec le temps, comme on peut le voir dans certains médias nationaux qui déclarent que le troisième confinement pourrait bien être rapidement décidé face aux chiffres qui sont de plus en plus inquiétants.

#Cybersecurite | Ce matin, le @gouvernementFR a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité des systèmes d'information des établissements de santé ⤵ — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) February 22, 2021

Dans un reportage en direct devant l’Elysée que l’on a pu voir notamment cette semaine dans le journal de 20 heures de France 2, il semblerait que le nombre de contaminations au coronavirus soit en hausse, notamment en Île de France. Face à une telle situation, le gouvernement pourrait prendre de graves décisions.

Couvre feu, confinement, nouvelles restrictions : de nouvelles mesures pourraient entrer en vigueur très prochainement

Si personne ne sait encore exactement ce que prépare le gouvernement français, il semblerait que nous devrions bientôt devoir retrouver le retour du confinement à minima pour le week-end, comme semblent l’indiquer certaines sources politiques et notamment dans certaines villes en France.

13M de personnes ont téléchargé @TousAntiCovid. Près de 90 000 ont reçu une notification. L'application est utile : elle sauve des vies.

Quand les bars, restaurants rouvriront, nous mettrons en place des #QRCode pour que vous puissiez retrouver ces lieux en toute sécurité. pic.twitter.com/0QYIQU5p95 — Cédric O (@cedric_o) February 23, 2021

Pour certains élus politiques, cela serait une vraie catastrophe, car en effet cela créerait un précédent dans la crise sanitaire que nous vivons tous actuellement, et qui n’a pas fini de traverser tout le pays !