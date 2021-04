Couleur pastel à tester au plus vite : voici les coupes de cheveux renversantes du printemps

En effet, les rayons ont tendance à être envahis par des couleurs pastels qui ont clairement la cote au cours de ce printemps 2021. Vous ne pourrez pas vous en passer puisque les teintes de ce genre sont très à la mode. Que ce soit pour les coupes de cheveux ou encore les vêtements, les adeptes de la beauté et du prêt-à-porter semblent avoir l’envie d’adopter un nouveau style. Nous vous conseillons toutefois de vous rendre dans un salon de coiffure pour adopter une telle couleur pastel : rose, violet, bleu…

Des coupes de cheveux sublimées par des couleurs pastels

Si vous êtes blonde, le passage à la couleur pastel sera nettement plus simple puisqu’il suffira d’acheter une couleur éphémère par exemple. Les brunes seront contraintes d’envisager une décoloration, d’où l’intérêt de se rendre rapidement chez le coiffeur. Ce dernier possède des soins efficaces qui vous éviteront de perdre vos cheveux et ils seront parfaitement entretenus. Pour adopter ces couleurs pastels, certaines coupes sont plus à la mode que d’autres.

Pour le bleu, envisagez de longues tresses avec vos cheveux ou des rajouts, vous aurez un effet très sympathique .

. Un dégradé de couleurs est aussi à envisager avec les teintes pastels, mais il faudra avoir des cheveux mi-longs pour que le rendu soit intéressant.

Parmi les couleurs les plus prisées, vous avez le corail pastel comme Grazia peut le préciser au sein de son article.

Pour les adeptes du bleu, sachez que le Denim délavé est clairement au rendez-vous. Il faudra alors le nuancer avec un peu de gris, mais le rendu est renversant. Il sera possible d’associer cette coupe de cheveux avec des boucles pour apporter du volume, le tout sera sublimé par un maquillage assez soutenu avec du marron. Vous aurez un style grungy très réjouissant notamment pour le printemps.

D’autres couleurs sont à envisager surtout si vous optez pour le carré puisqu’il s’agit de la coupe de cheveux incontournable pour 2021. La teinte pêche dorée sera alors recommandée pour illuminer votre visage et apporter une bonne dose de fraîcheur. Le gris fumé sera aussi de la partie pour le printemps 2021 si vous souhaitez adopter un look très cool.

Des couleurs pastels maîtrisées par certains coiffeurs

Lorsque vous cherchez un salon de coiffure, pensez à bien regarder les réalisations notamment pour choisir un professionnel qui maîtrise parfaitement les couleurs pastels. En effet, il ne suffit pas d’appliquer du rouge ou du bleu, mais il faut nuancer les teintes avec un peu de gris, et même de brun pour avoir un effet sympathique. Certaines personnes ont même décidé de changer radicalement de style avec un dégradé de couleurs notamment en piochant celles de l’arc-en-ciel.

Sur Instagram et Pinterest, vous n’aurez aucune difficulté pour trouver des sources d’inspiration.

Si vous souhaitez réaliser vous-même cette coloration, sachez que les shampoings éphémères peuvent rapidement devenir insupportables. Il suffit d’un peu d’eau pour que la couleur coule sur votre visage, dans votre cou et sur vos vêtements. C’est pour cette raison qu’il faut bien réfléchir à cette éventualité et prendre rendez-vous chez le coiffeur. Ce dernier sera le seul à vous proposer une couleur sympathique et digne de votre personnalité sans entacher vos cheveux.

Si vous avez des doutes concernant le rendu ou la couleur pastel, sachez que la réalité augmentée peut être très intéressante. Vous projetez alors sur votre visage une coupe de cheveux pour savoir si elle pourrait vous convenir. Ne décidez pas ce changement sur un coup de tête surtout pour une coloration durable.