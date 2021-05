Coupe de cheveux : découvrez la « frange rideau », cette nouvelle coiffure popularisée par Jennifer Lopez

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne une nouvelle coupe de cheveux incroyable qu’une nouvelle star française ou internationale choisit de mettre en avant. En effet, comme vous avez sans doute pu le constater, il se trouve que certaines d’entre elles n’ont vraiment pas froid aux yeux et peuvent être parfois prêtes à proposer de nouvelles coupes de cheveux toutes plus dingues les unes que les autres.

Récemment, on a pu voir la chanteuse américaine mythique Rihanna proposer une coupe de cheveux très courte pour les beaux jours : cela a fait un gros raz-de-marée sur le web, et on sait déjà que de nombreuses fans ont pu faire le choix de se faire la même coupe de cheveux que la grande star de la chanson. Toutefois, ce n’est pas du tout la seule à faire parler d’elle dans les médias pour sa coupe de cheveux, loin de là !

On a en effet pu découvrir une autre personnalité américaine faire un très gros carton, en proposant notamment une nouvelle coupe de cheveux assez incroyable à ses fans, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on devrait pouvoir en entendre parler pendant encore très longtemps, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte…

Jennifer Lopez propose une coupe de cheveux exclusive, les fans deviennent dingues

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que la star de la chanson américaine Jennifer Lopez a pu décider de frapper un très gros coup. En effet, alors que les coiffeurs se trouvent actuellement dans une situation très délicate avec la crise sanitaire liée au coronavirus qui fait beaucoup de dégâts pour tous les professionnels de la beauté dans le monde, la chanteuse a pu décider contre toute attente de prendre une décision assez radicale avec ses fans.

Elle a proposé une coupe très différente que celle que l’on peut voir d’habitude chez elle, et vous risquez d’en entendre parler pendant très longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire. On se souvient encore de sa dernière coupe de cheveux qui avait fait beaucoup parler d’elle récemment, mais on peut dire que celle-ci a été très rapidement mise aux oubliettes, avec cette fameuse « frange rideau » que les fans ont adoré voir sur la chanteuse mythique.

Comment obtenir une « frange rideau » comme Jennifer Lopez

Si vous aussi, pour cet été, vous avez absolument envie ou besoin de changer de coupe de cheveux, alors la « frange rideau » est probablement faite pour vous. Toutefois, avant de pouvoir adopter cette coupe de cheveux mythique, vous devrez auparavant faire pousser vos cheveux pour que cela soit pleinement efficace. En effet, avec des cheveux courts, vous n’aurez clairement pas le même effet que Jennifer Lopez, la chanteuse mythique.

Pour le reste, nous ne pourrions que vous recommander par la suite de vous rendre chez un coiffeur. Ainsi, vous serez sûr et certain de ne pas faire d’erreur tragique en vous coupant les cheveux ou en vous coiffant, et ce sera aussi l’occasion de faire marcher le commerce local, à l’heure où bon ombre de professionnels ont besoin d’aide ! Une bonne action qui fera à la fois plaisir aux coiffeurs et qui vous fera plaisir aussi…