Coupe de cheveux les plus ratées : voici celles qu’il ne faut pas envisager !

Certaines célébrités ne se doutent pas que leur coupe de cheveux est clairement ratée, mais les photos des défilés restent dans les annales. Vous aurez ainsi une idée précise des coiffures qu’il faut mettre de côté si toutefois vous cherchez à changer de tête. Avec le confinement, la crise sanitaire et le couvre-feu, de nombreuses femmes veulent opter pour une nouvelle coiffure, mais soyez vigilante.

Il suffit de naviguer sur Internet à savoir Instagram et YouTube pour trouver des vidéos qui dévoilent les pires coiffures que les femmes ont pu adopter. Elles sont certes audacieuses comme Grazia peut le préciser, mais le résultat n’est sans doute pas celui escompté.

Un an plus tard, je reprends enfin du service. Tout m'a manqué : le sequin, le velours, les couettes, … Il est temps de déconfiner vos plus belles tenues, c'est parti pour le fashion thread des #Oscars 2021🤳🏻👠🎬 pic.twitter.com/8HjiTBtRvA

Dans tous les cas, lors de la dernière cérémonie des Oscars, vous avez pu découvrir Halle Berry, qui s’est retrouvé sur le devant de la scène avec une coiffure spéciale.

Comme vous le savez, le carré est clairement à la mode depuis le début de l’année, mais la coupe de l’actrice Halle Berry n’a pas fait l’unanimité. En effet, ils sont nombreux à l’avoir critiquée sur les réseaux sociaux alors que d’autres ont adopté des coupes de cheveux parfaites comme ce fut le cas pour Glenn Close. Il faut aussi noter que la tenue de l’actrice Halle Berry a aussi été pointée du doigt.

Halle Berry sports a short 'do and a long gown at the #Oscars https://t.co/OUrccgI8n4 pic.twitter.com/oOZTY0gKR9

— Variety (@Variety) April 25, 2021