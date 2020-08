Coupe de France Féminine : les Lyonnaises s’imposent aux tirs aux buts face au PSG

L’Olympique Lyonnais féminin a dû attendre jusqu’aux tirs aux buts

Même si les lyonnaises ont dû attendre la fin des tirs aux buts, elles ont quand même éblouis leurs public ce dimanche 9 août. Cela s’est déroulé au stade Abbé-Deschamps à Auxerre (0-0, 4-3 t.a.b). Le Paris Saint Germain perd décemment face à une équipe qui aurait déjà dû gagner dans le temps réglementaire.

C’est une bien belle victoire, mais cette équipe lyonnaise devra faire beaucoup plus d’efforts si elle veut remporter le quart de finale de la ligue des champions face au Bayern. Malgré cela, les championnes de France ont largement mérité leur victoire. En effet, ce n’était pas évident de gagner sous une pluie continuelle. Elles se sont soutenues mutuellement et ont montré leurs solidarités.

Pour la suite du programme, l’OL aura bien le temps de s’améliorer avant d’affronter les allemandes dans treize jours. Elles auront des matchs amicaux contre la Juventus et le PSV pendant un concours préparé au Groupama Stadium les 13 et 15 août. Pour sa part, le PSG sera le 22 août à Saint Sébastien pour affronter l’Arsenal.

C’est le 30ème titre que l’OL féminin remporte, toutes compétitions réunies. Elles avaient eu plusieurs occasions, surtout dans la première partie du match, de gagner sans aller aux tirs aux buts.

L’histoire de cette équipe féminine de L’Olympique Lyonnais

L’équipe féminine est créée en 1970 et évolue au sein du club omnisports du FC Lyon. Elle est quatre fois championne de France, en 1991, 1993, 1995 et en 1998. C’est depuis 2004 que cette équipe est liée à L’Olympique Lyonnais.

Ce club est établi au Parc Olympique lyonnais. Aussi surnommée les Fenottes c’est une équipe qui a remportée quatorze titres ininterrompus de championnes de France, et également six titres de championnes d’Europe. Cette division féminine de l’OL est le seul club de l’Europe à avoir gagné six fois le championnat de la ligue des champions.

Même si l’équipe féminine est moins connue que la masculine, les OL ont un palmarès qui en ferait pâlir tous les autres clubs. C’est en 2008 qu’elle se fait connaitre sur le plan européen, en accédant à la demi-finale de la coupe de l’UEFA. La saison de l’année 2008-2009 est aussi favorable aux Fenottes. Ils remportent le championnat avec 13 points d’avance sur l’équipe du Montpellier HSC. Malheureusement, l’équipe se fera éliminée en demi-finale de la coupe de l’UEFA.

En avril 2013, les lyonnaises sont pour la 7ème fois championne de France. Le 23 Mars 2016, les joueuses disputent leur premier match au Parc Olympique Lyonnais. C’est en 2016 que le Président du club annonce la signature avec une footballeuse américaine Alex Morgan pour une durée de six mois. Alex est surnommée « David Beckham Féminin ». Six mois après, l’OL remporte sa quatrième ligue des champions face au PSG. S’ensuivent plusieurs victoires à l’actif du club rhodanien.

Tout récemment, le 6 août 2020, l’olympique Lyonnais communique la préparation d’un tournoi amical : le « Trophée Veolia Féminin ». Cette compétition se déroulera les 13 et 15 août au Groupama stadium avec trois autres équipes de renoms : le Montpellier HSV, Juventus FC et le PSV Eindhoven. Il est à noter que depuis sa création, l’OL lyonnais est titulaire d’un numéro d’affiliation au sein de la Fédération française de Football. Elle est connue sous le nom de l’ « Olympique de Lyon et du Rhône ».