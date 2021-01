Coupe Pob : vous succomberez à ce carré plongeant qui révolutionnera votre style !

Il revient en force et les femmes seront nombreuses à adopter le Pob en 2021. Depuis quelques années, le carré ne connaît pas la crise et il a l’avantage de s’adapter à toutes les morphologies. Toutefois, ce sera bien la version des années 90 qui sera au rendez-vous dans tous les magazines de l’année prochaine. Vous ne pourrez donc pas le manquer puisqu’il est facile à reconnaître, voici une vidéo pour vous inspirer.

Vous pourrez donc vous transformer l’espace de quelques minutes en Victoria Beckham grâce à ce carré plongeant très sympathique et structuré. N’hésitez pas à vous rendre chez le coiffeur pour avoir son avis.

Le carré sera incontournable en 2021

Avec le mid bob, vous serez déjà à la pointe de la tendance puisque ce carré mi-long et mi-court a clairement la cote. Vous pourrez le porter avec une frange et avec délicatesse grâce à quelques ondulations. Toutefois, le Pob sera lui aussi au coeur des tendances en 2021, il faudra adopter une version plongeante et asymétrique comme Victoria Beckham il y a quelques années.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous chez le coiffeur puisque cette coupe n’est pas si facile à obtenir .

. Les cheveux à l’arrière sont assez courts, mais ils sont longs à l’avant pour donner un effet plongeant dévastateur.

Vous avez donc une coupe très inclinée vers l’avant et cela apporte un certain style à votre visage.

Ce choix du Pob sera parfait si vous avez un visage assez long, mais n’hésitez pas à demander des conseils à un visagiste.

Par contre, pour que le carré plongeant soit sympathique, il faut du volume. Nous vous conseillons d’opter pour une raie sur le côté ou encore un brushing wavy. Pour être au coeur des tendances, choisissez un carré très plongeant vers l’avant et il peut être vraiment très court à l’arrière. N’hésitez pas à regarder les différentes photos qui circulent sur Instagram ou via les réseaux sociaux pour avoir une idée du résultat.

Le Pob renaît de ses cendres pour 2021

Le carré plongeant est assez spécifique et il s’agit d’une coupe très marquée et très stylée. Il faut être certain qu’il sera adapté à votre look et à vos envies. Regardez les différentes photos de Victoriam Beckham puisqu’elle était l’ambassadrice de ce carré plongeant dans les années 90. Vous avez notamment pu la découvrir dans Say You’ll Be There, l’un des titres des Spices Girls. Elle a eu l’occasion de délaisser quelque peu cette coupe, mais elle a pu l’adopter à nouveau quelques années plus tard puisque le carré est clairement indémodable. Ce sont donc des milliers de femmes qui ont choisi cette mode.

Vous ne pourrez pas manquer le Pob pour l’année qui arrive puisqu’il commence à envahir le Web. Bien sûr, vous pouvez jongler avec l’effet de profondeur en optant pour une version moins courte à l’arrière et moins plongeante à l’avant. C’est d’ailleurs l’avantage de cette coupe que vous pouvez moduler comme vous le souhaitez en fonction des préférences. Vous pourrez également choisir le mid bob qui est aussi une tendance qui semble prendre de l’ampleur pour les prochains mois. Nouvelle année, nouvelle coupe !