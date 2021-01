Coupes de cheveux : découvrez le carré hyper à la mode en 2021, découvrez nos conseils !

Le sujet des coupes de cheveux est un sujet qui est assez épineux pour les femmes : en effet, certaines sont toujours preneurs d’un petit conseil auprès de leur coiffeur pour pouvoir choisir une nouvelle coupe de cheveux courts.

En effet, il n’est pas rare de voir certaines femmes, même assez jeunes, ne plus vouloir porter de cheveux longs à cause de la complexité à les coiffer. Bien sûr, votre coiffeur pourrait vous apporter quelques astuces sympathiques. De plus, vous devez vérifier que le carré est bien adapté à votre morphologie.

Les coupes de cheveux au carré court sont la grande tendance de cette année selon les experts !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les tendances sont encore une fois aux coupes de cheveux très courtes pour les femmes. En effet, comme vous pouvez le constater dans les différentes coupes de cheveux sur cette page, ces femmes sont à la pointe et portent de très belles chevelures qui ne laissent absolument personne indifférent.

En effet, la coupe au coupe au carré, que l’on appelle aussi le fameux “baby bob”, fait de plus en plus parler d’elle. Concrètement, le carré court ne fait pas partie d’une coupe courte comme les autres. En effet, vous pourrez voir qu’elle a quelques caractéristiques particulières par rapport à d’autres coupes de cheveux qui sont un peu plus courtes chez les femmes.

Coupes de cheveux au carré court : découvrez ces looks complètement déjantés qui ne laissent pas indifférents !

Comme vous pourrez le constater ici, on voit que la longueur est un peu différente pour ce qui est de la mâchoire. Sur les côtés, on voit que cela a un effet très particulier : cela permet en effet de donner beaucoup de volume sur les côtés de la coupe de cheveux. C’est une solution qui est idéale pour les visages qui sont légèrement allongés notamment, car cela peut avoir un effet très direct sur la morphologie des femmes.

Toutefois, comme vous pourrez le constater, cela est assez déconseillé pour les visages qui sont soit rond soit carré. En effet, cela a l’inconvénient de trop accentuer les volumes, ce qui peut être parfois catastrophique selon certains cas de figure.

Inspirez-vous des plus belles coupes de cheveux au carré court !

Pour pouvoir coiffer votre visage, vous pourrez constater que la coupe de cheveux au carré court se coiffe très facilement, et c’est très clairement un des grands avantages de cette coupe de cheveux. Vous pourrez très facilement changer votre look en un clin d’oeil, et si vous avez des difficultés : regardez bien les différentes coupes présentes réalisées par des coiffeurs professionnels, vous pourriez vous en inspirer !

D’ailleurs, lors de votre rendez-vous chez le coiffeur, vous pourriez très bien lui demander de s’inspirer d’une de ces coupes de cheveux, car celles-ci sont très réussies comme vous pouvez le voir. Il existe en effet plusieurs types de coupes au carré court :

le carré court plaqué

le carré court flou

le carré court plongeant

le carré court rétro

le carré court bouclé

…et encore bien d’autres ! Il pourrait même être beaucoup trop long et fastidieux de lister les différentes possibilités de coupes de cheveux au carré. Si vous avez une idée précise en tête, il vous suffira tout simplement de demander à un coiffeur de réaliser cette coupe au carré sur vos cheveux ! Mais vous pouvez également chercher les différentes formes disponibles sur le web en vous inspirant des plus grandes stars du cinéma par exemple…