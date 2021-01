Coupes de cheveux : après 40 ans, ces solutions sont horribles, ne commettez pas ces erreurs !

C’est un fait et plus personne ne peut le nier aujourd’hui : certains hommes et femmes auraient vraiment besoin de conseils pour s’habiller et être à la mode. De la tête au pieds, c’est parfois un vrai cauchemar de voir certains quadragénaires se vêtir avec des vêtements et des coupes de cheveux qui ne sont clairement pas adaptées à leur âge. Le choix des coupes de cheveux demande donc une vraie attention de votre part.

Choisir une coupe de cheveux après quarante ans : un vrai calvaire !

Si vous avez passé la quarantaine, alors vous avez passé un cap important, et malheureusement, vous devriez être conscient que vous n’avez plus 20 ans. En effet, les jeunes d’aujourd’hui n’ont clairement pas la même mentalité, et vous pourriez rapidement passer pour quelqu’un de ringard. Mais ce n’est pas tout, car il faut également savoir qu’après cet âge, vos cheveux ne sont plus les mêmes que par le passé, et selon vos décisions vous pourriez malheureusement les abîmer plus rapidement ou encore vieillir votre visage sans le vouloir. Pour ne plus vous tromper et éviter tous ces désagréments à l’avenir, voici quelques conseils qui pourront vous aider à ne pas tomber dans le piège et à rester dans le coup après avoir eu 40 ans !

Les cheveux trop longs : ils sont à bannir complètement !

Si vous avez eu l’habitude pendant toute votre vie d’avoir des cheveux longs qui descendent jusqu’en bas du dos, alors vous devez absolument savoir qu’après avoir eu 40 ans, il est déconseillé de garder cette coupe de cheveux et vous devez la changer très rapidement. En effet, les cheveux s’abîment très facilement après cet âge et avec une coupe trop longue, cela à tendance à se détériorer en plus de ne pas être esthétique !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lydie Hair Artist 🇫🇷 (@lydie.hairartist)

Ce n’est pas un hasard si l’animatrice de M6 Cristina Cordula a choisi d’arborer une chevelure courte qui lui va à ravir. Choisissez à la place comme elle une coupe de cheveux courte, un carré ou encore un mi-long : cela aura également pour effet de rajeunir votre visage.

Utilisez des couleurs de cheveux adaptées à votre âge

Malheureusement, plus vous vieillissez, plus vous pourrez constater que votre visage a moins de lumière. C’est exactement la raison pour laquelle nous ne pouvons que vous recommander de changer de couleurs de cheveux et d’opter pour une couleur assez « chaude ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sophie Pédemay (@sophie_pedemay)

En effet, tous les experts dans ce domaine conseillent d’opter pour des teintes de la sorte. Par ailleurs, ne faites pas un drame si vous avez des cheveux blancs : grâce à des mèches vous pourriez les colorer et cela aura un effet bluffant sur les autres !

Arrêtez de demander des coupes “retro” !

Bien que cela soit très tentant et que les jeunes d’aujourd’hui n’arrêtent pas de revenir aux anciennes modes, vous devez à tout prix éviter les coupes “rétro” que l’on voit partout en ce moment, si vous avez plus de 40 ans. En effet, bien que sur les jeunes cela ait un effet assez classe, sur les quarantenaires cela n’est pas beau à voir du tout !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐑𝗼𝗺𝐚𝐢𝐧 𝐅𝐥𝗼𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐋𝐀𝐅𝐎𝐒𝐒𝐄 (@romainflorentlafosse)

Malheureusement, ce genre de coupes de cheveux a pour effet de vieillir le visage, et vous ne voulez probablement pas de cela ! Choisissez d’autres coupes comme par exemple les coupes au bol, les coupes mulets ou encore les coupes droites : si cela peut faire sourire au premier abord, nous pouvons vous conseiller d’essayer et vous ne serez pas déçue !