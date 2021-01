Coupes de cheveux après 40 ans : voici les solutions pour rajeunir très rapidement

Votre silhouette peut aussi entacher votre quotidien, car elle est une source de complexes, il est alors préférable d’adopter quelques conseils pour enfin retrouver le plaisir de vous regarder dans le miroir. Après 40 ans, nous vous proposons d’adopter l’une de ces coupes de cheveux puisqu’elles sont parfaites pour vous rajeunir. Il suffit parfois d’une nouvelle tête et d’un peu de maquillage pour gagner pratiquement 10 ans. Bien sûr, prenez en compte votre personnalité.

Le Top 3 des meilleures coupes de cheveux

Lorsque le seuil des 40 ans est passé, les désirs ont tendance à changer et un premier bilan sur la vie est réalisé. Vous souhaitez changer votre journée de A à Z et vous commencez par votre physique qui ne répond plus à vos attentes. Avant de vous attarder sur le maquillage et votre style vestimentaire, il est préférable de vous attarder sur la coupe de cheveux. Un coiffeur visagiste pourra notamment vous aider à trouver les meilleures solutions.

La coupe courte est facile à entretenir et elle apporte une bonne dose de fraîcheur. Elle vous permettra de rajeunir .

. Bien sûr, le but n’est pas de raser votre tête, mais choisissez une coiffure déstructurée et volumineuse.

Si vous voulez impérativement garder les cheveux longs, il faut les boucler pour ne pas vieillir votre visage.

Les boucles « Wavy » sont parfaites puisqu’elles sont légères, elles structurent le visage et apportent un peu de jeunesse.

La troisième coupe consiste à adopter le carré plongeant qui revient en force dans le monde de la coiffure. En parallèle, les cheveux doivent être teints avec une couleur plus claire pour apporter du pep’s à votre quotidien. Oubliez les tons trop sombres qui vous donnent quelques années de plus, mais le blond ou le châtain clair sera très efficace. N’hésitez pas à demander des conseils à votre coiffeur ou à vous inspirer des stars qui font souvent preuve d’une bonne dose d’imagination. En ce qui concerne le noir, il sera à bannir puisqu’il devrait durcir votre teint et vous paraîtrez finalement beaucoup plus vieille.

La frange a-t-elle une place de choix ?

Lorsque vous avez déterminé la couleur qui vous correspond et la meilleure coupe pour vous rajeunir, il faut se poser cette question. Pendant de nombreuses années, vous aviez une chevelure assez longue notamment au niveau du front, mais le seuil des 40 ans vous offre un peu de nouveautés. C’est donc l’heure de changer votre quotidien et la frange pourrait vous apporter cette fraîcheur recherchée. Évitez par contre, la version droite au niveau des sourcils qui pourrait structurer beaucoup trop votre visage et vous donner un air assez ferme. Le coiffeur peut vous proposer une version effilée qui sera parfaite avec un carré plongeant par exemple.

De plus, la frange possède de nombreux avantages, elle rafraîchit bien sûr votre coupe de cheveux, mais elle permet aussi d’effacer les rides au niveau du front en adoptant la bonne longueur. Regardez des photos « Avant/Après » et vous serez convaincu par ce concept qui s’adapte à toutes les morphologies. De plus, il est important de préciser que la frange s’associe à pratiquement toutes les coiffures qu’elles soient courtes, longues, mi-longues ou très longues. Par contre, après 40 ans, il faut impérativement bannir les cheveux blancs. La coloration se dévoile comme incontournable pour profiter pleinement de votre quotidien et ne pas avoir l’impression d’avoir un âge trop avancé.

Vous avez désormais quelques idées, n’hésitez pas à piocher dans les comptes Instagram ou sur Pinterest puisque vous avez souvent des photos très sympathiques. Cela permet de choisir un autre style vestimentaire, une couleur et une coupe de cheveux beaucoup plus jeune.