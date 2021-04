Coupes pour des cheveux courts : voici les coiffures incontournables, elles sont à la mode et parfaites !

Avec la crise sanitaire, les femmes veulent adopter un look moderne, mais élégant tout en étant très décontracté.

Si le maquillage a été largement revu et corrigé, sachez que les tenues ainsi que les coupes de cheveux ont aussi profité de quelques nouveautés.

Ce sont les concepts vintage qui semblent revenir en force sur le devant de la scène. Les femmes peuvent alors adopter l’une de ces coupes de cheveux.

Dégager la nuque et sublimer le visage avec ces coupes

Lorsque vous avez eu pendant de nombreuses années, voire plusieurs décennies la même coupe de cheveux avec des longueurs, vous souhaitez impérativement changer votre style. Il n’est donc pas surprenant que les professionnels soient sollicités pour des coupes courtes qui sont faciles à porter. La version Pixie connaît toujours un franc succès, vous avez donc des longueurs sur le dessus et des côtés beaucoup plus courts, voire rasés.

Pour la coupe courte, vous aurez le carré qui peut arriver au niveau des oreilles ou encore la coupe au bol légèrement dégradée .

. Certaines femmes adoptent aussi une frange avec cette coupe pour les cheveux courts afin de structurer le visage.

Pour avoir un rendu sympathique, misez aussi sur un dégradé au niveau des couleurs.

Les coupes courtes sont parfaites avec les mèches surtout si vous êtes brunes. Depuis quelques mois, les coiffeurs mettent en avant les couleurs pastels comme le violet, le bleu ou encore le rouge qui connaissent un succès sans précédent. Ce sera l’occasion d’injecter un peu de folie dans votre quotidien.

Quels sont les avantages des coupes courtes ?

Par rapport à des coupes mi-longues ou longues, l’entretien est nettement plus faible puisque vous n’êtes pas contraint de vous peigner. La laque est obsolète surtout si vous avez une coupe de cheveux facile à porter. Il suffit de brosser les cheveux, de leur donner un peu de volume et vous serez prête pour partir au travail. Grâce à une telle coupe, vous avez la particularité de gagner du temps, ce qu’il ne faut pas négliger lorsque les minutes au réveil sont comptées.

Un coiffeur visagiste aura sans doute des arguments de poids à vous proposer pour franchir le cap.

Adopter une coupe courte n’est pas toujours facile

Si vous avez eu pendant de nombreuses années des cheveux particulièrement longs, il peut être déstabilisant de passer du jour au lendemain à une coiffure beaucoup plus courte. Il est alors conseillé d’envisager des étapes.

Vous pouvez avoir deux ou trois paliers avant d’arriver à la coupe courte que vous souhaitez, cela permet aussi d’entretenir les cheveux .

. Lorsque la chevelure est trop abîmée, la meilleure solution consiste à la raccourcir drastiquement.

La pousse est alors favorisée et vous retrouverez quelques mois plus tard une coupe de cheveux lumineuse et incroyable. Il faudra également adopter quelques soins indispensables au quotidien.