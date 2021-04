Couple : tous les signes qui vous indiquent que c’est bientôt la fin… et comment s’en sortir !

Il n’est pas rare d’entendre parler parfois des hommes ou des femmes qui se plaignent de leur couple pour dire que plus rien ne va dans leur vie actuellement. A l’heure où certains français font tout leur possible pour pouvoir vivre une nouvelle vie en pleine harmonie depuis la crise sanitaire du coronavirus, il semblerait que certains se soient malheureusement séparés.

En effet, dans certaines grandes villes françaises, on a pu apprendre que les services de gendarmerie étaient débordés à cause des nombreuses demandes de couple qui ne se supportent plus mutuellement. Dans d’autres cas qui sont plus inquiétants, ce sont les demandes de divorce qui ont pu exploser ces derniers mois, depuis l’apparition de la COVID19.

Ces indicateurs sont très inquiétants pour tous les couples français !

Tous les experts dans le domaine du couple se sont donc accordés pour signaler les indications qui donneraient une fin à une vie de couple : nous ne pourrions que vous encourager à bien les vérifier pour être sûr que vous n’êtes pas concerné !

Une priorité qui ne passe plus au premier plan

Si par le passé, votre conjoint ou votre conjointe passait avant toute chose, et que du jour au lendemain vous vous rendez compte que celui-ci ne compte plus autant que par le passé, cela signifie alors que rien ne va plus dans la relation !

De plus en plus de comparaisons

Dans le cas où vous ou votre compagnon se trouve à faire de plus en plus de comparaisons avec d’autres hommes ou d’autres femmes, c’est aussi un signe à bien prendre en compte ! Peut être que votre compagnon a en effet peut être trouvé quelqu’un d’autre pouvant le rendre plus heureux dans sa vie de couple.

La théorie des interactions positives

Selon certains professionnels, il existerait une théorie dans les mathématiques pour découvrir si votre couple fonctionne. Cela part du principe qu’avec cinq interactions avec votre conjoint ou votre conjointe, vous devriez avoir une moyenne de relations positives ou négatives. En fonction de votre score, cela peut déterminer la nature de votre relation actuelle.

Un manque de projection dans l’avenir

Il n’est pas rare de voir des couples vouloir prendre des décisions pour leur avenir, comme par exemple le fait d’acheter une maison, un appartement, ou faire des enfants. Dans le cas où vous n’avez plus de projets ensemble, c’est le moment de vous poser des questions sur votre avenir en commun.

Plus aucune dispute dans le couple

Cela peut paraître complètement dingue, mais si vous ne vous disputez plus dans votre couple, c’est un gros signe d’inquiétude ! En effet, cela peut vouloir dire que vous ne comptez plus l’un pour l’autre, et cela pourrait donc signifier la fin de votre couple, même si celui-ci est en place depuis déjà de très longues années.

Beaucoup moins de temps ensemble

Enfin, si vous vous rendez compte que votre compagnon préfère passer du temps en soirée avec ses amis plutôt qu’avec vous, c’est une très grosse catastrophe en perspective. Dans ce cas là, votre couple pourrait être mis fortement en péril.