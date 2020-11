Courteney Cox n’a pas revu son compagnon depuis plus de 150 jours à cause du Covid-19 !

Alors que de nombreux couples ont décidé (à tort) de se confiner ensemble, Courteney Cox et Johnny McDaid quant à eux, n’ont pas eu le temps de prendre cette décision. Aucun des deux amoureux ne pensait que cette période serait aussi longue, et pourtant, ils résistent comme ils le peuvent.

Une séparation surprise qui dure, qui dure…

En matière de confinement en couple, c’était quitte ou double pour les tourtereaux du monde entier.

Il était possible de tenter l’aventure du confinement à 2, et donc de passer 7 jours sur 7, 24h sur 24 ensembles, quitte à ce que la relation de couple explose au passage. Ou ils pouvaient décider de se confiner chacun de leur côté, quitte à ce que les semaines se transforment en mois, et que l’absence de l’autre pèse énormément sur le couple.

Mais pour le petit couple formé par Courteney Cox et Johnny McDaid, le choix n’a même pas été possible, car Johnny, membre du groupe Snow Patrol, était dans un autre pays lorsque les mesures de confinement ont été annoncées par le gouvernement.

Surpris pas ses mesures soudaines, les deux amoureux n’ont donc pas pu s’organiser pour passer cette période ensemble et doivent donc maintenant prendre leur mal en patience. Et le temps commence à être très long…

Alors que l’emblématique interprète de Monica dans Friends accordait une interview Ellen DeGeneres, elle s’est confiée sur ses difficultés à supporter la relation à distance.

Elle a par exemple avoué que malgré les nombreuses heures passées au téléphone, rien ne remplacera jamais la présence physique de son cher et tendre : « Il devait aller en Suisse pour écrire. Il est passé d’abord par l’Angleterre et d’un seul coup il a dû se mettre en quarantaine. Et je ne l’ai pas vu depuis tellement longtemps. Je veux dire, on passe plein de temps en FaceTime, mais ce qui me manque, c’est son toucher physique. C’est très dur, c’est trop long, » a déclaré l’actrice de 55 ans lors de son interview à Ellen DeGeneres.

Des petits moments d’intimité en visio

Le petit couple est maintenant ensemble depuis 7 ans alors on se doute bien que ce ne sont pas ces quelques semaines de séparation qui viendront à bout de leur amour.

Et pour faire face à cette petite épreuve, le couple rivalise d’idées. Malgré les 8 heures de décalage horaire qui les séparent Courteney Cox et Johnny McDaid essayent toujours de s’organiser des déjeuners /dîners en visio.

On pourrait croire que niveau romantisme il y a mieux, mais cela permet malgré tout de faire patienter les amoureux en attendant leurs retrouvailles tant attendues.

Courteney Cox s’était même confiée aux médias, en racontant que sur les 150 jours de confinement loin de son chéri, elle avait passé au minimum 145 jours à… Cuisiner ! Johnny McDaid doit être ravi. Car chaque jour de plus est un jour de moins qui le rapproche de sa dulcinée et de ses petits plats maison !

Heureusement pour son moral, la célèbre actrice de Friends ne passe pas son confinement seule et isolée.

Elle peut notamment compter sur la présence de sa fille chérie, Coco, fille qu’elle a eu d’une première longue relation avec le comédien David Arquette. La jeune adolescente qui s’apprête à fêter ses 16 ans passe donc presque toutes ses journées en compagnie de sa mère, mais pas que.

Car l’actrice a avoué “être trouillarde” et avoir eu peur de passer tout le confinement seule avec son adolescente préférée. Par chance elle a pu compter sur deux amis proches qui sont venus se confiner avec elle.