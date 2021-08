Covid-19 en France : le bilan de la journée du jeudi 26 août 2021 !

Plus de 80 000 personnes sont hospitalisées avec la Covid-19 en France. Situation inquiétante, même si ce niveau est relativement bas par rapport au mois de janvier. Alors que les hôpitaux se retrouvent sous la pression du variant Delta, les travailleurs médicaux pourraient dans les jours à venir avoir à nouveau du mal à traiter des vagues de patients.

Le nombre de cas confirmé de Covid-19 est en pleine augmentation. Causée par le variant Delta hautement transmissible, les chiffres sont également plus du double de ce qu’ils étaient au 26 août de l’an dernier. Décevant, puisque les vaccins n’étaient pas disponibles comme ils le sont maintenant.

Situation des cas positifs à la covid-19

Les hospitalisations et les cas de Covid-19 ont grimpé en flèche ce mois d’août alors que le variant Delta gagne du terrain en France. Plus de 87 000 personnes se trouvaient ce jeudi dans des hôpitaux français, des chiffres en constante augmentation en moins d’un mois. Toutefois, ces chiffres sont inférieurs au mois de mai où les hôpitaux étaient débordés de patients. Ce jeudi 26 août 2021, 11 104 nouvelles personnes sont hospitalisées, soit une augmentation de plus de 6,9% en sept jours.

Cependant, les nombres de cas confirmés et d’entrées en soin critique connaissent une baisse par rapport à la veille. Plus de 19 000 personnes sont testées positives au Covid-19, tandis que 186 personnes font leurs entrées en soins critiques.

Le nombre de décès liés au Covid-19 affiche une moyenne de 112 décès journaliers en France. Ce jeudi, le nombre est de décès est de 110 personnes qui ont succombé à la maladie. Une hausse de 17 personnes par rapport au mercredi 25 où 93 patients perdaient la vie. Il est néanmoins heureux d’observer des guérisons. En effet, plus de 600 patients ont été guéris ce jour.

Que retenir de la vaccination ?

La campagne de vaccination en France a dépassé les 80 millions de doses, mais les autorités continuent d’exhorter les populations encore réticentes à aller se faire vacciner. Ce jeudi, plus de 38 millions de personnes avaient été entièrement vaccinées, ont déclaré les autorités sanitaires. Cela améliore grandement la couverture vaccinale de la France et la place derrière l’Allemagne qui compte plus de 49 millions et le Royaume-Uni qui compte plus de 42 millions de personnes entièrement vaccinées.

Le cap des 20 millions est arrivé en à peine 5 semaines après que le pays ait franchi le cap des 10 millions en mai. La pression de la France pour augmenter les taux de vaccination s’est accélérée depuis quelques mois, lorsque le variant Delta a fait hausser les cas positifs dans le pays. La dernière campagne de vaccination de la France a d’abord ciblé les personnes âgées et le personnel soignant, plus vulnérable et plus exposé au Covid-19.

Ce jeudi 26 août 2021, le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin était à plus de 47 millions de personnes. Le pays compte donc à ce jour 6 693 019 cas confirmés, 113 988 décès et 47 843 262 personnes vaccinées.