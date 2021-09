Covid-19 en France : les nouveaux chiffres affichent plus de 10 nouveaux décès et 8 000 personnes encore hospitalisées!

En France, le nombre d’hospitalisations et de décès devient de plus en plus stable dans plusieurs régions. Les nouveaux chiffres affichent plus de 10 nouveaux décès et plusieurs personnes en soins intensifs. Quels sont les nouveaux chiffres ?

10 nouveaux décès et près de 8 000 cas de Covid-19 en France

Une stabilité s’observe au niveau du nombre de personnes infectées par le coronavirus, y compris au niveau du nombre de patients en réanimation.

Ce dimanche, 7 994 patients ont été hospitalisés en raison d’une infection au Covid-19. C’est un peu plus que la veille, mais bien inférieur aux 8 887 patients hospitalisés il y a déjà 7 jours.

Depuis que l’on a atteint un pic de 11 245 patients le 30 août, cette tendance est à la baisse dans les métropoles françaises. Or, en Nouvelle-Calédonie, 24 personnes ont récemment contracté le Covid-19 et 11 personnes sont décédées.

Parmi ces malades, 1 577 sont présentement hospitalisés en soins intensifs à cause de la gravité des symptômes qu’ils présentent. On dénombrait 1 571 samedis et 1 832 la semaine dernière. L’unité de soins intensifs diminue progressivement. Il y a eu 35 nouvelles entrées en 24 heures, contre 54 la veille.

Le nombre de cas baissé de 22% en une semaine

Sur la base des données quotidiennes du coronavirus français, nous avons élaboré plusieurs courbes qui nous permettent d’observer la progression du virus en fonction du nombre de personnes hospitalisées, du nombre de contaminations, du nombre de patients admis en réanimation, ainsi que les mortalités totales.

Il est regrettable que 19 nouveaux décès aient été signalés à l’hôpital au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l’épidémie, 116 463 personnes sont décédées des suites de l’infection. Cette semaine, 4 709 nouveaux cas positifs ont été dénombrés. Le taux en France a baissé de 22% en une semaine.

Selon le ministère français de la Santé, 50 345 190 personnes ont reçu au moins une injection depuis le début de la campagne de vaccination en France, soit 74,7 % de la population totale. Aujourd’hui, 48 247 475 personnes ont développé un plan de vaccination complet, ce qui représente 71,6 % de la population totale.

Modification des méthodes de test

Le gouvernement et la Direction générale de la santé publique ont modifié la méthode de collecte des résultats des tests via le projet SI-DEP à partir de mi-mai 2020.

Alors les chiffres enregistrés avant et après le 13 mai 2020 ne sont pas tout à fait comparables. Le nombre et la nature des tests effectués ont beaucoup changé. En commençant par quelques milliers de tests, la France a effectué plus de 1 million de tests par semaine, puis à 2 millions début novembre, ce qui a forcément affecté les chiffres.

De plus, en mars/avril 2020, les tests se tournaient plus vers les patients gravement malades, qui sont généralement hospitalisés, en laissant de côté tous les patients ne présentant pas de symptômes graves. Par conséquent, le vrai taux de contamination en France lors de cette période était largement supérieur au taux annoncé officiellement par les autorités.