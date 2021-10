Covid-19 : la validité des autotests pour le pass sanitaire s’arrête le 15 octobre !

Ce week-end, encore 84 différentes manifestations selon le ministère de l’Intérieur, ont lieu en France. Alors que la situation sanitaire se maintient au vert et que très prochainement, la validité des autotests ne sera plus d’actualité, les « antivax » n’entendent pas lâcher.

Bientôt la fin des tests gratuits en France

À partir du 15 octobre, les tests de dépistage deviendront payants. Si certains restent fermes sur leur décision de ne pas se faire vacciner, cela a incité d’autres à se faire vacciner. C’est le cas, par exemple d’Émilie, 28 ans, qui avoue avoir abdiqué devant ce qu’elle estimait être une « honte, une injustice même ».

« Je n’avais plus le choix, souffle-t-elle au téléphone. J’ai reçu ma seconde dose samedi dernier. Je suis en parfaite santé mais je fais un test minimum par semaine pour ma vie professionnelle ou sociale. La situation ne pouvait plus durer, ce n’est plus jouable », poursuit-elle.

Selon la décision prise par le gouvernement, à partir du 15 octobre, les tests de dépistage deviendront payants pour toutes les personnes non vaccinées ou sans ordonnance. Un test antigénique effectué en laboratoire coutera 22 euros, alors que le budget peut grimper jusqu’à 44 euros pour les tests PCR.

Cette décision intervient au moment où, globalement, on observe une stabilisation de la situation sanitaire liée au coronavirus. Ces dernières 24 heures, 17 décès liés au coronavirus sont à déplorer. Ce qui porte désormais le nombre total de morts causé par la pandémie à 117 046. Pendant ce temps, 128 nouvelles admissions ont été enregistrées avec 26 personnes qui ont rejoint les unités réservées aux cas graves.

Sur le front de la vaccination, plus de 200 000 doses de vaccins ont été injectées ces dernières 24 heures. À en croire les données du ministère de la Santé et des Solidarités, 206 762 injections de vaccins ont été recensées ces dernières 24 heures, dont 45 441 premières doses. À l’édition de cette page, au total, 50 795 643 de Français ont reçu au moins une première dose, dont 49 123 936 avec un schéma vaccinal complet.

Les opposants au passe sanitaire maintiennent leur mouvement

La fin très prochaine des tests gratuits annoncés par les autorités sanitaires n’avantage guère les « antivax » qui, jusque-là, n’ont pas encore de raison valable pour se faire vacciner. Et cela, ils l’ont fait savoir de nouveau à travers leur 13e manifestation hebdomadaire, partout en France.

À en croire le ministère de l’Intérieur, 184 manifestations ont eu lieu avec environ 45 300 individus contre 47 900, la semaine dernière. À Paris, 5 300 manifestants ont bondé les rues pour s’opposer aux mesures sanitaires avec 3 600 dans le cortège des patriotes et 1 700 pour celui des gilets jaunes.

Par ailleurs, malgré l’approche de l’hiver, les scientifiques restent moins inquiets, études à l’appui, de l’imminence d’une potentielle cinquième vague. L’Institut Pasteur doute d’une reprise importante de l’épidémie cet hiver, et exprime sur France info, « un optimisme prudent » pour les prochains mois, à condition que les mesures en place soient maintenues.