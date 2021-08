Covid-19 : le ministre de la Santé Olivier Véran lance un appel au secours pour aider l’outre-mer !

Le ministre de la Solidarité et de la Santé a de nouveau sollicité l’aide des professionnels de santé français dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour soutenir les équipes médicales et les populations d’outre-mer.

Face aux sévères épidémies en Martinique, Guadeloupe et Polynésie française, le système hospitalier est très tendu, et la situation en Guyane se dégrade. Olivier Véran a indiqué ce dimanche dans la soirée qu’un nouvel appel a été lancé sur le réseau social, appelant à l’aide des soignants et des personnes de l’unité nationale d’outre-mer.

« C’est pourquoi je fais une nouvelle fois appel à vous, professionnels de santé, paramédicaux de la métropole française, salariés d’établissements publics ou privés, et travailleurs libéraux, à soutenir les équipes dans les territoires d’outre-mer, à équiper davantage de lits et à soutenir les équipes médicales. » A annoncé le premier responsable français de la santé.

La situation en Guyane s’aggrave

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Olivier Véran a déclaré : « Nous allons bientôt organiser des centaines de professionnels de santé pour se rendre aux Antilles pour véhiculer votre premier groupe de collègues mobilisés, puis voyager dans d’autres régions, comme la Guyane qui se dégrade. »

Pour lui, si vous êtes volontaire pour cette initiative nationale, il est temps de proposer à votre agence régionale de santé les démarches administratives d’accompagnement du personnel infirmier à l’étranger et de prestation de soins infirmiers.

Demander de l’aide

En ce dimanche, le ministre de la Santé a convoqué les ambulanciers métropolitains pour des renforts. Sa mission ? « Offrir un coup de main aux centres de santé d’outre-mer, plus précisément en Martinique et en Guadeloupe, qui sont confrontés à une très forte vague épidémique et combattent contre les individus sous-vaccinés », a-t-il déclaré sur son compte Twitter Said dans une vidéo publiée.

Dans ces territoires antillais, la situation dure en effet depuis plusieurs semaines. L’incidence actuelle en Guadeloupe est de 1 500, contre 800 la semaine dernière. Il en est de même pour la Martinique qui culmine actuellement à 1159. Chiffres impressionnants, couplés à l’afflux de services de réanimation, ces services tentent d’absorber les moyens existants.

« Tous les leviers mobilisables ont été activés » a assuré la Direction régionale de la santé d’Île-de-France lors d’un appel téléphonique aux établissements franciliens qu’elle eût spécifiquement répertorié sous l’appellation le « plan blanc », « annuler la programmation » ou encore « rappel personnel. » « Mais ce n’est pas assez », a-t-elle conclu.

Faut-il se préoccuper ?

La situation préoccupante a poussé le ministère de la Santé à inviter tous les professionnels de santé à passer à l’action, à l’exception de ceux observés en Corse, en Occitanie ou encore en PACA confrontée à des épidémies incontrôlables.

« Si vous êtes ambulancier, surtout anesthésiste, médecin de réanimation, urgentiste, infectiologue, infirmier, surtout réanimation IADE, aide-soignant, cette nouvelle est pour vous », Olivier Véran ici News Zhong a dit cela.

Depuis, l’appel à l’unité a été largement commenté sur les réseaux sociaux. « SNPHARE ne peut qu’apporter son soutien à cet appel à l’unité, mais pourquoi continue-t-il de demeurer dans cette situation d’urgence après 15 mois, 4 vagues, recommandations CNP-ARMPO et MIR, Ségur et demandes constantes d’attention particulière !? ».