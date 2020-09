Covid-19 : le nombre de cas de coronavirus en France en forte hausse, le bilan est très inquiétant !

Il faut savoir que l’ensemble des régions n’ont pas été touchées de la même façon, le Grand Est est la zone la plus touchée, mais à Mulhouse, une petite accalmie semble être au rendez-vous alors que le nombre de décès concernant le coronavirus ne cesse de grimper.

Si vous cherchez le nombre de cas de coronavirus en France, sachez qu’il suffit de suivre les réseaux sociaux puisque le gouvernement partage tous les soirs plusieurs informations à savoir le nombre global de personnes qui ont été concernées par le Covid-19 depuis le début de l’épidémie, le nombre de décès en 24 heures et celui concernant les Français décédés depuis Janvier 2020. Soyez tout de même vigilant avec les chiffres, car certes, ils sont impressionnants, mais il faut les prendre en compte avec le nombre d’individus qui sont présents sur le sol français.

Second wave of coronavirus cases is reported in multiple European countries such as Belgium, France, Germany & Spain roughly two weeks after the travel ban within the EU countries has been lifted.

— Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) July 25, 2020