Covid-19 : Pierre Ménès hospitalisé, découvrez son témoignage choc ! (vidéo)

Pierre Ménès se trouve de nouveau hospitalisé. Cette fois-ci, l’hospitalisation du journaliste sportif n’est pas causée par sa greffe ou bien la maladie du soda, dont il est atteint. C’est bien contre le nouveau coronavirus, dont la pandémie est mondiale, que Pierre Ménès doit actuellement lutter. Le journaliste sportif a ainsi fait savoir qu’il se trouvait hospitalisé en raison du Covid-19, en partageant une vidéo depuis son lit d’hôpital, sur les réseaux sociaux.

« Surtout restez chez vous, prenez soin de vous parce que quand la santé, elle n’est pas là… C’est très très dur »

À ses abonnés, Pierre Ménès a ainsi fait savoir qu’il se trouvait hospitalisé depuis plus d’une semaine après avoir déclaré plusieurs symptômes du Covid-19. Étant donné sa santé connue pour être fragile, le chroniqueur télé a été admis à l’hôpital, comme il l’explique dans sa vidéo :

« Voilà comme vous pouvez le constater je suis à l’hôpital Beaujon, j’y suis depuis mardi, a d’abord expliqué Pierre Menès. Après pourtant un confinement très très sage chez moi, j’ai été obligé d’appeler les médecins j’étais totalement épuisé avec des terribles diarrhées et pas finalement les symptômes habituels du Covid-19. Pourtant c’est bien le Covid que j’avais… Bon évidemment, j’ai été hospitalisé en fin de virus. J’ai été à l’hôpital Beaujon où j’ai été greffé, où il a fallu tout contrôler par rapport à mon foie et mon rein, qui aggravent évidemment les choses. Là l’ambulance vient me chercher pour me ramener chez moi à 14h. J‘ai eu en plus une terrible crise de goutte dans le genou, donc il va falloir reprendre la forme, remarcher… Normalement avec ce que va nous annoncer Emmanuel Macron, j’ai du temps avant que le foot reprenne. Dans chaque malheur il y a du bon : 15 kilos de moins… Voilà je vais donc retourner me confiner parce que ça reste la solution… Surtout restez chez vous, prenez soin de vous parce que quand la santé, elle n’est pas là… C’est très très dur ».

Je sors du covid pic.twitter.com/FXwOuvwE3Y — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 13, 2020

Le chroniqueur Pierre Ménès à l’arrêt et contraint de rester à l’hôpital

Depuis le début du confinement, toutes émissions sportives ont été déprogrammées et l’ensemble des compétitions sportives stoppées. Les chaînes consacrées au sport diffusent donc quotidiennement des images d’archive. Pierre Ménès, qui faisait partie des chroniqueurs de l’émission Canal Football Club, a donc dû rapidement renoncer à ses fonctions à cause de sa santé fragile. Le groupe Canal+ a en effet jugé plus sage que le journaliste demeure à son domicile dès le début du confinement.

Biographie express de Pierre Ménès