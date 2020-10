Covid-19 : le virus resterait actif jusqu’à 9 h sur la peau humaine ! Attention !

Découvert en Chine à Wuhan, il y a déjà presque un an (en décembre 2019), le coronavirus ne cesse de faire des ravages. Par chance, les infectiologues connaissent de mieux en mieux les modes de transmission et le niveau de contagion de ce virus. Explications !

Les gestes barrières : suffisant pour se protéger du covid-19 ?

Nous savions déjà qu’une fois qu’il était entré dans notre organisme, le COVID-19 pouvait être très difficile à combattre. D’où les multiples rappelles à l’ordre et campagnes de santé et de préventions pour prendre l’habitude d’utiliser les gestes barrières ou de protection (comme le port du masque) et de se laver les mains très régulièrement.

Car l’idée est belle est bien de ne pas laisser entrer le virus dans notre corps !

Mais s’il suffit de descendre dans la rue pour voir les masques fleurirent sur les visages des citoyens français, y a-t-il réellement un moyen de s’assurer que le lavage de main soit bien respecté ?

Car tout le monde aimerait retrouver une vie moins contraignante au quotidien, est avec le temps certains ont tendance à négliger ce petit geste d’hygiène personnelle et de protection.

Des chercheurs de l’Université de médecine de Kyoto au Japon ont d’ailleurs récemment publié une étude qui cerne la durée de survie du coronavirus sur la peau humaine. Et les résultats ne peuvent que nous encourager à nous laver les mains plus souvent…

Le covid-19 reste actif jusqu’à 9h sur la peau humaine !

Dans cette étude scientifique qui a été publiée dans la revue Clinical of infectious disease, les chercheurs de l’Université de médecine de Kyoto se sont attelés à réaliser une étude comparative afin d’identifier la durée de vie du coronavirus sur la peau humaine, en le comparant au virus de la grippe normal.

Alors que le virus de la grippe ne restait actif en moyenne que 2 h sur la peau d’un individu, le coronavirus lui, pouvait rester actif jusqu’à 9 h !

Et même si cette nouvelle est loin d’être réjouissante ou rassurante, les chercheurs de l’Université de Kyoto ont également testé l’efficacité réelle d’un produit désinfectant pour la peau (un gel hydroalcoolique) contenant au minimum 80 % d’éthanol.

Et cette fois-ci bonne nouvelle, les scientifiques ont eu le plaisir de constater que le virus de la grippe tout comme le coronavirus étaient inactivés en moins de 20 secondes.

Une découverte qui ne fait que confirmer l’importance de bien se laver les mains au quotidien et plusieurs fois par jour !

Comment limiter la transmission virus ?

Concrètement, cette étude scientifique met en avant le fait que si vous êtes porteur du covid-19 sans le savoir, en période d’incubation ou asymptomatique par exemple, et que vous touchez des objets au hasard (un banc, une poignée de porte, un siège de bus…), vous pouvez tranquillement aider à la propagation du virus.

Pas la peine d’éternuer à moins de 2 mètres de quelqu’un, ou de boire dans le même verre qu’une personne pour la contaminer sans le savoir. Le simple fait de vivre sa vie sans se poser de questions et surtout sans se laver les mains plusieurs fois par jour peut amplement suffire.

Alors oui le masque c’est contraignant, oui le gel hydroalcoolique ça finit par assécher les mains, oui il y a des célébrités qui appellent à “vivre quitte à mourir”, oui on aimerait tous revenir à notre vie d’insouciance et d’oisiveté, mais malheureusement ce n’est pas possible pour le moment.

Alors, interrogeons-nous sur la manière dont nous voulons passer cette triste époque. En contaminant potentiellement d’autres personnes parce que l’on a la flemme de se laver les mains ? Ou en prenant ses responsabilités quitte à avoir la peau des doigts un peu sèche ?

À vous de choisir votre camp !