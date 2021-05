Covid-long : un an après la crise sanitaire, un point sur tout ce que l’on sait sur la maladie qui concerne de nombreux français !

C’est une véritable catastrophe qui survient dans le cadre de cette crise sanitaire du coronavirus, que l’on ne pensait pas voir autant présente dans les médias il y a de cela près d’un an. En effet, les contaminés au coronavirus doivent parfois vivre dans des conditions assez difficiles, comme en témoignent certains français qui osent enfin prendre la parole.

Bien qu’il semblerait que la majorité d’entre eux ne soit malade que pendant des périodes très courtes, et bien il y a en réalité une version de la maladie qui est une grosse catastrophe pour des millions de personnes qui ne pensaient pas devoir vivre un calvaire aussi important et aussi long.

Appelé aujourd’hui “Covid-long”, on ne sait pas encore exactement quels sont les effets de cette maladie qui pourrait faire parler d’elle encore pendant longtemps selon la communauté scientifique et les différents médecins qui se sont d’ores et déjà exprimés sur le sujet.

Covid-long : quels sont les syndromes de cette maladie dont certains français ne se remettent pas encore aujourd’hui ?

Un an après la crise sanitaire du coronavirus, nous avons pu retrouver plus d’informations concernant le Covid-long qui concerne encore à ce jour des millions de personnes. Malheureusement, il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir savoir pendant combien de temps les symptômes vont pouvoir durer.

Pour toutes celles et ceux qui souffrent du coronavirus depuis plusieurs mois, c’est une très grosse catastrophe car ils ne savent pas encore combien de temps ils vont rester malades. Selon les spécialistes, le Covid-long est encore à ce jour très difficile à évaluer. Il se trouve en effet que certains malades ont bien des symptômes qui durent pendant plus longtemps et malheureusement personne n’a de connaissance de la durée même si certains spécialistes considèrent qu’au bout d’un mois, on peut parler de Covid-long.

Il se trouve que les symptômes du Covid-long sont assez nombreux, bien que l’on parle surtout de fatigue principalement. Néanmoins, cela concerne bien d’autres facteurs comme par exemple le fait d’être essoufflé beaucoup plus rapidement, mais également les troubles digestifs ou encore les troubles du sommeil.

Covid-long : un an après, comment les patients concernés sont-ils pris en charge par les autorités sanitaires en France ?

Malheureusement, il est très compliqué de prendre en charge les différents patients concernés par le Covid-long aujourd’hui. Comme les scientifiques l’admettent dans les médias, on ne sait encore que très peu de choses sur la maladie aujourd’hui, et il se trouve que la prise en charge des patients n’est malheureusement pas toujours très réussie.

Certains d’entre eux doivent par exemple faire des exercices de kinésithérapie notamment pour pouvoir traiter la douleur, et dans d’autres cas certains font également appel à des psychologues pour que le moral soit un peu au rendez-vous pour ces patients qui souffrent.

Mais même si les autorités sanitaires en France font tout leur possible pour les malades du Covid-long, il se trouve que certains patients estiment qu’ils ne sont pas bien pris en charge. En effet, les médecins et les scientifiques ne comprennent pas encore tout de cette maladie, ce qui n’a vraiment pas de quoi rassurer les patients.

Enfin, du côté des employeurs, c’est également une position très délicate : ils ne savent pas exactement quand les salariés concernés pourront reprendre une vie normale et surtout dans certains cas pouvoir revenir au travail comme avant.