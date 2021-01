Crayon à sourcils : voici la référence la plus prisée en 2020, elle densifie immédiatement vos sourcils

Les sourcils demandent une attention particulière puisqu’il faut en prendre soin et lorsqu’ils ne sont pas assez denses, il existe des astuces pour avoir un résultat assez sympathique. Certaines femmes sont toutefois favorisées, car les sourcils sont beaucoup plus épais alors que d’autres ont quelques poils seulement. Un crayon français a fait des émules en 2020 et il faut savoir que les conséquences sont réjouissantes. C’est aussi pour cette raison qu’il a été très prisé.

Découvrez le meilleur crayon à sourcils

C’est le modèle Poudre de Dior qui a rencontré un succès incontournable ces derniers mois. Il s’est donc hissé en tête des ventes puisqu’il propose plusieurs avantages qui ne devraient pas vous laisser indifférent. En effet, il peut densifier vos sourcils et ils sont immédiatement beaucoup plus épais. Il faut par contre respecter une petite routine pour que le résultat soit à la hauteur de toutes vos attentes.

Il est impératif de bien démaquiller les sourcils, car les résidus peuvent empêcher la pousse .

. Il est nécessaire de dessiner le contour en fonction de votre visage pour que la forme soit en parfaite harmonie avec votre regard.

Les sourcils ne doivent pas être trop petits ou trop grands puisqu’ils peuvent déstabiliser votre visage.

Avec le crayon, vous dessinez donc les contours en réalisant un trait assez fin et vous remplissez ensuite l’intérieur.

La mine est incroyable puisque vous avez un pouvoir structurant et le crayon dessine rapidement vos sourcils.

N’oubliez pas d’utiliser la brosse pour dompter les poils qui sont un peu récalcitrants, cela permet aussi de densifier les sourcils, mais cette étape est souvent mise de côté. Il est possible d’utiliser le crayon de Dior que vous ayez une arcade sourcilière fournie ou pauvre en poils. Le résultat est incroyable puisque votre regard change immédiatement, il apporte de la profondeur et le rendu est naturel. Dans certains cas de figure, des crayons peu efficaces peuvent créer des « paquets ». Ils sont disgracieux et vous avez l’impression d’avoir des croûtes.

Si vous n’arrivez pas à utiliser ce crayon, sachez qu’il existe une multitude de tutoriels sur Internet qui vous aideront aussi à dessiner parfaitement vos sourcils.

Bien dessiner le contour des sourcils

Ils sont au centre de votre regard, car les fards à paupières sont importants, mais il faut que vos sourcils soient bien dessinés et fournis. Bien sûr, vous devez impérativement les épiler en respectant quelques techniques. Placez par exemple un crayon dans le coin externe de votre oeil pour obtenir la fin de votre sourcil. Faites la même chose le long de votre nez au niveau du bord interne de votre oeil pour avoir la base. Avec le fameux crayon de Dior, vous pouvez dessiner sans aucune difficulté les contours des sourcils et vous remplissez ces derniers, cela permet de supprimer immédiatement les trous ou les erreurs pendant l’épilation.

Par contre, il existe une astuce intéressante pour que le contour soit bien propre. Avec du fond de teint, vous appliquez à l’aide d’un petit pinceau une fine couche au niveau du contour extérieur. Vous utilisez ensuite une éponge pour enlever le surplus et pour fondre le fond de teint. Vos sourcils sont alors mis en valeur et il faut utiliser cette technique après avoir appliqué le crayon à sourcils de Dior. Vous supprimez ainsi les petites imperfections et vous faites la même chose entre les deux sourcils. Cette méthode est utilisée par les youtubeuses, vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher des tutoriels qui pourront vous guider lors de l’utilisation, mais ce n’est pas très complexe.