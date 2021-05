Crème Nivea : découvrez le top 5 de ses utilisations insolites mais qui marchent vraiment bien !

Cette crème proposée dans son pot emblématique bleu est largement reconnue en France, mais également dans le monde entier comme vous pouvez le découvrir dans les colonnes du Parisien.

Elle a donc l’occasion de se retrouver dans plusieurs salles de bain et le succès s’articule uniquement autour de la qualité du produit qui ne cesse de combler les hommes et les femmes.

Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas seulement une crème hydratante puisque vous pouvez l’utiliser à maintes reprises. Il est vrai que la crème Nivea est devenue mythique pour son aspect hydratant sur le visage mais vous découvrirez dans cet article qu’elle peut avoir bien plus d’utilisations que ce que l’on pense !

Le Top 5 des atouts de la crème Nivea

Dans les colonnes de Sante Plus Mag, vous pourrez clairement découvrir tous les avantages de cette crème qui a tout de même vu le jour dans les années 1911. Elle est alors présente dans une multitude de salles de bains depuis quelques décennies. Même si son emballage a été légèrement modifié au fil des années, la qualité reste la même.

Plusieurs atouts sont donc connus, car vous pouvez hydrater très facilement vos cuticules avec cette crème. Si vos pieds sont mal en point, ajoutez une noisette de cette crème, vous pourrez rapidement supprimer la sécheresse. La crème Nivea est parfaite pour éviter le développement des rides notamment sur le visage. Vous pourrez aussi rendre vos genoux beaucoup plus doux au même titre que les jambes. Vous pouvez également appliquer ce soin contre une petite brûlure qui doit par contre être superficielle.

D’autres préconisations sont assez insolites, car la crème serait parfaite pour lutter contre les épis lorsque vous vous réveillez. En effet, vous pourrez dompter plus facilement vos mèches rebelles et adopter une coiffure qui répondra à toutes vos attentes. Il suffit pour cela d’appliquer une noisette de cette crème dans vos mains, de bien la chauffer et de vous coiffer.

Pendant la grossesse, vous pouvez aussi l’utiliser pour lutter contre les vergetures, vous hydratez aussi les mains ainsi que les lèvres et toutes les parties de votre corps qui subissent un tel dessèchement. Si vous êtes brûlé au cours de la préparation des repas, ajoutez un peu de cette crème Nivea qui est décrite comme miraculeuse, elle pourra enfin vous apaiser et vous retrouvez rapidement une peau saine et douce.

Hydrater, apaiser et même nettoyer !

Il est clairement difficile de lister tous les avantages de cette crème Nivea puisqu’elle a plus d’une corde à son arc. En effet, elle hydrate votre peau, elle favorise le démaquillage, mais elle nettoie aussi votre visage ou encore améliore le touché, vous pouvez réduire les cernes ainsi que les ridules… Dès que vous sentez votre peau tirailler, il suffit d’appliquer cette crème pour être immédiatement apaisé, c’est donc un atout à ne pas négliger. La douceur est immédiatement au rendez-vous grâce à une composition très riche. C’est donc grâce à l’ensemble de ces atouts que la crème Nivea présentée assez sobrement dans un petit pot bleu connaît un succès qui semble traverser les générations.

Il suffit de la tester pour l’adopter très rapidement et sachez que vous pourrez la trouver sous tous les formats. La boîte la plus grande sera parfaite pour la salle de bain, mais il existe un petit contenant qui sera idéal pour votre sac à main. Vous pourrez alors hydrater vos mains ou soigner une petite blessure avec la crème Nivea dès que vous en éprouverez le besoin. Si vous devez acheter un seul produit de beauté pour sublimer votre peau, sachez que Nivea est à la tête de cette conception et au vu de son existence, elle pourra clairement vous satisfaire.

Comment utiliser la crème Nivea ?

Vous n’êtes pas contraint d’acheter une crème du jour ou de nuit puisque la Nivea peut clairement vous aider au quotidien. La texture n’est pas forcément très grasse, vous pouvez donc l’appliquer sur l’ensemble des parties de votre corps comme un soin classique. Réalisez par contre de petits cercles pour que la crème puisse pénétrer parfaitement dans la peau. N’ayez pas la main trop lourde au niveau de la quantité puisqu’il s’agit d’un produit très hydratant.

Si la crème Nivea est idéale pour ces utilisations insolites, sachez qu’elle sera parfaite comme un soin classique .

. Vous pouvez aussi en ajouter légèrement sur vos lèvres surtout si ces dernières sont craquelées ou encore beaucoup trop sèches.

Si vous avez des irritations, des problèmes de peau ou encore des rougeurs, consultez un dermatologue avant d’utiliser votre crème Nivea.

Les usages sont clairement nombreux puisqu’elle a une composition très agréable, la texture est fraîche et elle reste facile à appliquer.

Dans les commerces ou sur des boutiques en ligne, vous pourrez constater que la crème Nivea est déclinée en plusieurs formats. Cela est parfait notamment pour vous aider à la transporter lors de vos vacances ou pendant votre trajet pour vous rendre au travail. Vous aurez une petite boîte avec une quantité minime de crème, elle sera alors parfaite si vous l’utilisez comme un baume. En termes de prix, la crème Nivea a la particularité d’être très abordable, vous aurez alors un rapport qualité/prix exceptionnel qui devrait rapidement vous satisfaire.