Cristina Cordula balance tout, elle dévoile son intimité avec des photos de mariage

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des informations complètement folles en ce qui concerne Cristina Cordula, la présentatrice mythique de l’émission des Reines du shopping sur la chaîne M6. En effet, on peut dire que la présentatrice n’a vraiment pas froid aux yeux, et elle a pu le prouver une nouvelle fois en proposant de nouvelles photos exclusives sur les réseaux sociaux. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’on peut avoir l’occasion de la voir de la sorte avec le web avec des photos volées !

Par le passé, tout le monde se souvient encore des photos complètement dingues de Cristina Cordula dans sa jeunesse, où on avait pu la voir dans des tenues assez étonnantes et même plutôt originales, c’est le moins que l’on puisse dire. Néanmoins, on peut dire que ces clichés n’avaient pas été pris en vain pour Cristina Cordula : en effet, cela a pu prouver une fois de plus à tous ses détracteurs qu’elle avait bien plus d’une corde à son arc et qu’il fallait compter encore et toujours sur elle.

Il n’est pas rare de voir des personnalités dévoiler des photos d’elles dans leur jeunesse, mais en ce qui concerne Cristina Cordula, l’animatrice mythique de M6, personne n’aurait pu penser qu’elle décide d’aller aussi loin dans ses prises de paroles et ses photos intimes, comme on a pu le découvrir encore très récemment. Il faut dire que les réseaux sociaux sont encore à ce jour une très belle opportunité pour l’animatrice, et cela a de quoi donner envie aux autres femmes plus jeunes de s’inspirer !

Cristina Cordula partage des photos en exclusivité de son mariage

A l’heure où tout le monde aurait pu être mesure de s’attendre à des clichés plutôt osés de la part de Cristina Cordula pour pouvoir fêter les beaux jours, on peut dire que l’animatrice a pu décider contre toute attente de prendre le contre-pied de toutes les plus grandes stars de la télé-réalité. En effet, Cristina Cordula est bel et bien décidée à montrer qu’elle est prête à pouvoir se mettre en avant dans toutes les circonstances, même lors d’un mariage !

C’est ainsi que l’on a pu découvrir des photos exclusives de son mariage qui a pu avoir lieu il y a quelques années maintenant. Bien que la présentatrice reste plutôt discrète dans la vie de tous les jours, on peut dire que c’est une vraie leçon de style que Cristina Cordula a eu l’occasion de donner en proposant des photos intimes de son mariage !

Les reines du shopping : Cristina Cordula frappe très fort une nouvelle fois

Alors que certaines émissions sur ma chaîne M6 et sur d’autres chaînes peuvent parfois se trouver être dans la tourmente avec des audiences qui sont assez catastrophiques, ce n’est pas du tout le cas pour Cristina Cordula. En effet, son émission des Reines du shopping est encore cette année un des plus gros cartons de l’année !

Pour l’animatrice de la chaîne M6, c’est une occasion en or pour pouvoir souligner encore une fois son succès médiatique, et à l’approche de l’été tout le monde espère retrouver l’animatrice de la chaîne à la prochaine rentrée de septembre : il se pourrait bien que Cristina Cordula prépare de nouvelles surprises pour la rentrée même si elles restent encore confidentielles…