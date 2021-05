Cristina Cordula devient complètement dingue avec ce collectif de rappeurs marseillais, elle reçoit une réponse

Il se trouve que de nos jours, de plus en plus de personnes ont tendance à considérer le rap comme la nouvelle variété française, et cela peut s’expliquer de bien des façons. En effet, concrètement, on a pu découvrir récemment qu’il s’agissait tout simplement de la musique la plus écoutée en France. Si les anciennes générations ont encore beaucoup de mal à comprendre cette situation qui est désormais complètement inédite, il se trouve que dans la réalité personne ne peut la nier.

Récemment, il se trouve que l’on a pu observer de nombreux albums de rap français faire un très gros carton, avec notamment des sorties qui ont été très attendues depuis plusieurs mois maintenant. Pour les plus grands amateurs de rap et de musique en général, chaque vendredi matin est un nouveau jour qui ressemble à Noël pour les fans de rap. En effet, on peut avoir la chance d’écouter de nouveaux singles et des albums parfois assez incroyables, il faut bien le dire.

Mais ces derniers mois, il se trouve que l’on a pu observer un nouveau virage avec l’arrivée du rap marseillais qui a pu revenir sur le devant de la scène. Si pendant de nombreuses années, le rap parisien était mis en avant par les médias, avec l’avènement d’internet, toutes les régions et toutes les villes en France sont maintenant capables de faire du rap ! On trouve ainsi d’excellents rappeurs partout dans le pays, et pas uniquement autour de la capitale ou de Marseille. Pour certains rappeurs, c’est une occasion en or : ils ont enfin tous les outils à leur disposition pour pouvoir booster leur carrière !

Ce collectif de rappeurs marseillais a réussi à impressionner Cristina Cordula

Personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que Cristina Cordula, la célèbre présentatrice de l’émission mythique Les Reines du Shopping, décide du jour au lendemain d’écouter du rap. Il se trouve que, pour bon nombre de jeunes, cette musique ne serait pas forcément de sa génération, et certains pensent que Cristina Cordula ne devrait donc pas écouter cette musique qui ne lui correspond vraiment pas.

Mais cela était sans compter sur l’envie de Cristina Cordula de dépasser tous les clivages : elle en a profité pour écouter la chanson Bande Organisée du collectif de rappeurs français 13’Organisé. Pour les plus grands fans de rap français, cet album a fait un très gros carton, et pour cause : il réunit tous les meilleurs rappeurs français du moment et qui viennent de Marseille. Ainsi, avec notamment Jul, Kofs, SCH, et même une intervention du groupe IAM sur l’album, les fans ont été surpris !

Cristina Cordula envoie un message au collectif marseillais, le rappeur Jul lui répond

C’est donc sur les réseaux sociaux que Cristina Cordula a décidé d’interpeller contre toute attente le collectif mythique porté par le rappeur et producteur marseillais Jul. En revanche, elle ne s’attendait sûrement pas à recevoir une réponse de la part du rappeur en personne.

Marseille b b toutoutou https://t.co/46KJhc7Ptm — Jul (@jul) May 15, 2021

En effet, alors que ce dernier est très sollicité et en permanence en train de produire de la nouvelle musique, le rappeur Jul ne s’est pas privé pour pouvoir répondre à Cristina Cordula, afin de la remercier comme il se doit !