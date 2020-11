Cristina Cordula : elle dévoile une photo de son fils Enzo, à 26 ans il est tellement canon ! (PHOTOS)

Avant d’être une célèbre fashionista et animatrice d’émission TV consacrée à la mode, Cristina Cordula est aussi maman. En effet, même si à première vue, on s’imagine cette brune fraîche et pimpante comme une éternelle célibataire, il n’en est rien. En 1994, elle a donné naissance au petit Enzo, et sa vie s’est transformée.

Retour, sur ce beau gosse de 26 ans (déjà !) qui fait tourner les têtes des fans de la reine du Shopping !

Cristina Cordula : experte en mode et maman poule à mi-temps

Son fils, sa bataille ? Né de son précédent mariage avec Frédéric Cassin, le “petit” Enzo fête aujourd’hui ses 26 ans !

Et il faut rappeler que pour assouvir ce désir de grossesse et de famille, la pétillante Cristina Cordula a dû faire le choix de mettre fin à sa carrière de mannequin. Et si aujourd’hui mère et fils ont l’air d’entretenir une belle relation, pleine d’amour et de complicité, tout n’a pas non plus été tout rose…

La séparation vécue entre l’ex-mannequin et le père d’Enzo a d’une part, été très difficile. En octobre 2019, Cristina Cordula s’était notamment confiée sur les difficultés qu’elle a vécues : « J’ai eu des nervous breakdowns (dépression nerveuse, ndlr), je n’arrivais pas à me tenir. Pourtant, je voulais me séparer de lui, mais la façon dont ça a été fait, j’ai pas trouvé ça cool. Aujourd’hui nous sommes très amis, mais à l’époque c’était compliqué. »

De telles épreuves de famille, ça rapproche ou ça sépare et apparemment entre Cristina et Enzo, ce divorce n’aura fait que les rapprocher encore un peu d’avantage.

Une maman poule un peu trop poule ?

Mais le temps passe vite, et l’oiseau doit quitter le nid. Enzo a par exemple été amené à déménager à Londres dans le cadre de ses études dans la prestigieuse European Business School.

Une première grande séparation qui avait été très mal vécue par la star : « J’étais angoissée… Je me demandais comment il allait faire pour le linge, le ménage, les courses ».

Ah ! Il faudra peut-être aussi expliquer à Cristina qu’un jeune homme de 26 ans peut (enfin) commencer à s’occuper de lui sans maman ! Que va-t-il se passer lorsque celui-ci va trouver la femme ou l’homme de sa vie ? Cristina serait donc ce genre de belle-mère qui se mêle de tout ?

Ah… Apparemment, Enzo est déjà en couple !

À ce propos la présentatrice des Reines du Shopping déclarait : « C’est une fille adorable. J’essaie de me faire toute petite et de lui laisser sa place. La seule chose qui me fait peur, c’est qu’un jour mon fils ne vienne plus à la maison. Parce que les garçons sont souvent un peu happés par la famille de leur femme.«

Et oui, comme toute bonne maman latino, Cristina Cordula aimerait garde son fils pour elle et pour toujours, et pense secrètement qu’aucune fille ne sera aussi bien qu’elle pour prendre soin d’Enzo !

« C’est l’amour de ma vie. Et nous sommes très complices. Pour moi, c’est le plus beau, le plus intelligent !”

Bon anniversaire Enzo !

Quoi qu’il en soit, le beau Enzo tient bien de sa mère : sens du style, teint hâlé, sourire à tomber, charme à la brésilienne… On comprend que sa mère s’inquiète qu’il disparaisse !

Pour célébrer son 26e anniversaire comme il se doit, la maman poule a décidé de faire une belle déclaration d’amour à son fils préféré.

Pour cela Cristina a partagé une photo de son fils et d’elle, légendée d’un très joli message : « Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’Enzo ! S’il y a bien quelqu’un de magnifaïk : c’est lui !!! J’ai face à moi un jeune homme avec de vraies valeurs et plein de promesses… Je suis si fière de toi ! Mon fils, dans des moments de doute, ne cesse pas de croire en qui tu es, n’abandonnes pas tes rêves et ne baisses jamais les bras. Il faut toujours persévérer ! Aie confiance en la vie et sois toi-même et je suis sûre que ton chemin sera toujours plein de lumière. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je t’aime !!!«