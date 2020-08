Cristina Cordula : elle gagne un combat face à Sidonie Bonnec et Sophie Davant !

Cristina Cordula a été la plus performante.

Ce lundi 10 août 2020 à 17h30, Cristina Cordula présente une nouvelle édition de l’émission « Reines du shopping ». Selon les statistiques, cette émission star de M6 aurait attiré l’attention de 747 000 téléspectateurs de plus soit 8,1% de la part du marché des plus de 4 ans et plus de 21,5% auprès de femmes actives de moins de 50 ans. Avec cette performance, M6 est en tête des sondages coté cible commerciale. Cristina dépasse largement ses deux consœurs : Sidonie Bonnec et Sophie Davant.

Bien qu’elle ait été en pleine forme sur France 2, Sophie Davant n’arrive pas encore en tête des sondages. L’émission Affaire conclue a pu compter sur le soutien de 1,44 million de fidèles. Elle a attiré 17,6% de la part du marché et 6,9% auprès des femmes. Son autre émission, le jeu télévisé « Tout le monde a son mot à dire », a quant à elle été suivie par 1,94 millions de personnes soit 11,8% du public de quatre ans et plus et 7,2% chez les femmes.

Quant à TF1, il n’a eu qu’une faible audience en générale, mais attire cependant beaucoup de femmes. Cette chaîne voulait miser sur une nouvelle édition d’une série documentaire « Famille nombreuse, la vie en XXL ». Cette émission a intrigué quelques 907 000 intéressés. Cela représente 10,7% du public. C’est l’équivalent de 17,5% de la part de marché.

Qui est donc Cristina Cordula ?

Cristina Cordula est une née à Rio de Janeiro au Brésil le 30 Octobre 1964. Elle est conseillère en image et anciennement, un mannequin. Depuis son installation en France, elle présente plusieurs émissions de relooking sur M6 et Téva. Il y a entre autres « Les reines du shopping, Cousu main, Nouveau look pour une nouvelle vie ».

De son vrai nom, Cristina Maria Cordula de Cunha, elle est née d’un père chef d’entreprise et d’une mère sociologue. Elle a étudié le journalisme et la communication dans une université au Brésil. Cristina tourne dans des publicités et défile dès l’âge de 15 ans. C’est en coupant ses cheveux que sa carrière de mannequin internationale décolle assurément. C’est en 1994, après la naissance de son fils qu’elle arrête le mannequinat.

Elle travaille pendant 3 ans dans une société d’import-export pour des produits de luxes. Elle ouvre ensuite une agence de conseil en image à Paris où elle vient pour s’installer définitivement. M6 la contacte ensuite. Elle commence à animer des émissions télé sur le relooking. Elle sort également plusieurs livres sur le thème du relooking comme « Le guide du relooking » en avril 2010. En 2014, à l’occasion de la coupe du monde, elle anime une chronique à la radio en compagnie de Cyril Hanouna sur Europe 1.

En 2015, elle lance une collection « Capsule ».En 2016, elle devient l’ambassadrice des shampoings « Head and shoulders ». Après plusieurs difficultés administratives, elle abandonne l’idée d’obtenir la nationalité française. A partir de juin de 2017, elle anime un docu-réalité « La Robe de ma vie » qui met en scène des futures mariées choisissant leurs robes de mariage.

Coté vie privée, Cristina est aussi chanceuse que dans ses affaires. Le 6 juin 2017, elle se marie avec un homme d’affaire français, Frédéric Cassin. C’est le 18 décembre 2018 qu’elle obtient finalement la nationalité française. Actuellement, l’émission « Les reines du shopping » qui est diffusée par M6, est l’une des émissions les plus regardées de toute la France.